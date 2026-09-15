Около 7 млн человек подали заявления на ДЭГ и по месту нахождения
Прием завершился 14 сентября
Около 7 млн человек подали заявления о включении в список избирателей по месту нахождения или для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК России.
Прием заявлений завершился 14 сентября 2026 года. Из общего числа 4 млн заявлений поданы на участие в ДЭГ, еще 2,9 млн — на голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»).
Напомним, в единый день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы, а также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2,2 тыс. кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.
Ранее сообщалось, что в Казани в единый день голосования выступят «Отпетые мошенники», Куртукова и Миа Бойка.
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