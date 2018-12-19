Светлый день для «черного» татарстанского полиэтилена

На «Казаньоргсинтезе» запустили новый узел производства естественного красителя из техуглерода

Фото: предоставлено ПАО «Казаньоргсинтез»

На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (завод ПППНД) запустили новый узел производства концентрата технического углерода. Благодаря новому оборудованию «Казаньоргсинтез» не только полностью покроет свои потребности в естественном красителе для «черного» полиэтилена, но и создаст задел для повышения объемов его производства. А получение этой маркой международного сертификата соответствия ISO 9080 уже открыло возможности для повышения его продаж.

Торжественно, но без пафоса

На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления (завод ПППНД) ПАО «Казаньоргсинтез» состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода. Старт работе узла дали торжественно, но без особой помпы и высокопоставленных гостей. Да и в сравнении с четырьмя печами пиролиза, продемонстрированными меньше месяца назад, проект не настолько масштабный, хотя и важный.

Новый объект открыл председатель Совета директоров предприятия Руслан Шигабутдинов.

— Новая установка с самым современным оборудованием позволит улучшить качество выпускаемого продукта и создать комфортные условия работы. Запуск такого серьезного объекта — это достойный пример слаженной работы коллектива предприятия. Всегда приятно видеть результат коллективной работы. Он вселяет надежду и уверенность, ведь «Казаньоргсинтез», несмотря на текущую серьезную обстановку, остается надежным оплотом города, республики и всей нашей страны, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.

Новый объект открыл председатель Совета директоров предприятия Руслан Шигабутдинов



По традиции предприятия, на церемонии уделили особое внимание работникам. Старшего мастера по ремонту и обслуживанию КИПиА цехов 152, 157, компаундирования и производства сажевых и цветных концентратов завода ПППНД И.И. Залялеева, пользуясь торжественной обстановкой, поздравили с сорокалетием, а главного технолога завода Абузара Рахимова проводили на пенсию. После чего руководство предприятия осмотрело новую установку.

Естественный краситель

Концентрат технического углерода (мастербатч) используется для светостабилизации полиэтилена и фактически является естественным красителем. Он применяется при производстве «черной» марки полиэтилена низкого давления ПЭ2НТ11-9. Полиэтилен этой марки высокой плотности предназначен для изготовления труб и соединительных деталей газораспределительных сетей, напорных труб и соединительных деталей.

Напомним, в этом году марка ПЭ2НТ11-9 получила международный сертификат соответствия ISO 9080. Это позволяет ПАО «Казаньоргсинтез» на равных конкурировать на европейских рынках с другими крупнейшими производителями полиэтилена. За разработку марки ПЭ2НТ11-9 предприятие было удостоено гран-при на конкурсе Татарстанского нефтегазохимического форума в номинации «Новые перспективные виды нефтехимической продукции».

В настоящее время потребность «Казаньоргсинтеза» в концентрате технического углерода составляет 17 тысяч тонн в год. До этого на заводе ПППНД уже имелась линия производства мастербатча, запущенная в 2001 году. Ее мощность не превышала 10 тысяч тонн. Дефицит собственного мастербатча предприятие компенсировало за счет закупок у других производителей. Однако отличия в используемом оборудовании и сырье приводили к тому, что качество концентрата техуглерода у сторонних производителей отличалось от качества продукта, производимого на «Казаньоргсинтезе». Новый узел позволит предприятию обеспечивать необходимые характеристики для всего объема мастербатча.

В настоящее время потребность «Казаньоргсинтеза» в концентрате технического углерода составляет 17 тысяч тонн в год



Покрыть свои потребности и оставить задел

Производительность вновь созданного узла составит 20 тысяч тонн в год. На установке применяется оборудование компаний «Coperion» и «Krauss Maffei berstorff» (Германия). Пуск новой установки не только позволяет покрыть текущие потребности предприятия, но и нарастить производство трубной марки или при необходимости реализовывать концентрат техуглерода сторонним покупателям.

— Мы несколько раз в год открываем новые большие и маленькие производственные установки. Этим мы подтверждаем свой статус современного предприятия. Непрерывное развитие — это и есть движение вперед, — отметил главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров.

На предприятии также создается собственный емкостной парк для промежуточного хранения сырья для производства мастербатча — технического углерода — общим объемом до 100 тонн. Здесь же будет создана новая инфраструктура, позволяющая при необходимости принимать технический углерод со стороны в стандартных железнодорожных хопперах. Завод ПППНД, таким образом, обеспечит гибкую схему получения сырья — технического углерода разными формами поставок: автомобильными силотраками, железнодорожными хопперами, в биг-бегах.

Партнёрский материал