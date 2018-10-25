Стойкий «флагман нефтехимии»: как пережить 90-е, построить новые заводы и пройти кризисы «нулевых»

За 60 лет своей истории «Казаньоргсинтез» сталкивался с самыми разными проблемами, но всегда справлялся с ними, сохраняя и развивая производства

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

Одна из ведущих нефтехимических компаний России ПАО «Казаньоргсинтез» в этом году отмечает двойной юбилей — 60 лет со дня образования и 55 лет со дня выпуска первой продукции. За эти годы были и бурные стройки, и масштабные кризисы. При этом «Казаньоргсинтез» — одно из немногих предприятий в Татарстане, которое даже в самые сложные годы не останавливало производство, не отказывалось от своей основной деятельности и платило зарплату работникам. КОС не только выстоял в 90-е, когда казалось, что крах будет неизбежен, но и в «нулевые» смог создать принципиально новое современное производство. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рождение «химика» в Казани: запуск первых производств

В конце пятидесятых годов ХХ века химические производства СССР переводились на новую сырьевую базу — попутный нефтяной газ, производимый в нефтяных районах. Отчасти это стало поводом для строительства рядом с Казанью абсолютно нового химического производства. Так в 1958 году было положено начало Казанскому заводу органического синтеза, который позже стал одним из флагманов химической отрасли страны и бюджетообразующей компанией республики. Первую продукцию завод получил летом 1963 года. На тот момент запустили лишь одно производство, а мощность предприятия составляла 45 тыс. тонн в год по фенолу и 27,5 тыс. тонн в год по ацетону.

В 1958 году было положено начало Казанскому заводу органического синтеза. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»



С первых дней предприятие было нацелено не только на увеличение производства, но и на освоение выпуска новых продуктов нефтехимии. Строительство на заводе не останавливалось, каждый год вводились в строй новые цеха и производства. Первую очередь этилена сдали в 1965 году, вторую — в 1968. В 1974 вступила в строй промышленная установка «Этилен-100» — третья очередь производства этилена. Ее мощность составляла скромные по сегодняшним меркам 100 тыс. тонн этилена в год.

Производство этилена создавалось для собственных нужд — как сырье для изготовления полиэтилена. Поэтому мощности по полиэтилену вводились практически параллельно: 1965 — производство полиэтилена высокого давления (ПВД) первой очереди (мощность 24 тыс. тонн в год), 1968 — вторая очередь ПВД (мощность 48 тыс. тонн в год), 1976 — третья очередь ПВД (мощность 120 тыс. тонн в год).

Параллельно строились новые цеха по изготовлению продукции органического синтеза, возводились инфраструктурные и социальные объекты: жилье для заводчан, Дворец культуры химиков, плавательный бассейн, базы отдыха и т. д.

А перед перестройкой, в 1982 году, на «Казаньоргсинтезе» была запущена четвертая очередь производства этилена мощностью в 200 тыс. тонн в год и совершенно новое производство — полиэтилена низкого давления.

В шаге от распада: как «флагман нефтехимии» прошел экономические штормы 90-х

Переход с плановой экономики на рыночную завод встретил высокими производственными показателями. Так, в 1988 году предприятие выпускало более 170 тыс. тонн полиэтилена низкого давления, более 184 тыс. тонн полиэтилена высокого давления и сэвилена. Предприятие окрепло и твердо стояло на ногах. Однако теперь предстояло научиться работать в новых условиях и выстраивать свою экономику самостоятельно. Больше не было комсомольских строек и финансовой подпитки со всей страны. Новые объекты, модернизацию оборудования, обновление инфраструктуры — все проблемы пришлось решать за свой счет.

Распад страны, закрытия предприятий, сокращение внутреннего рынка, потеря прежних производственных связей ударили по «Казаньоргсинтезу». Параллельно начались проблемы и с поставками сырья и со сбытом продукции. К 1991 году объемы производства сократились. Выпуск полиэтилена низкого давления упал до 154 тыс. тонн, полиэтилена высокого давления и сэвилена — до 168 тыс. тонн.

От полного финансового провала во многом спасал экспорт. Еще в 1987 году «Казаньоргсинтез» создал собственную внешнеторговую фирму. Предприятие стало продавать свою продукцию за границу, минуя государственных посредников. Экспорт давал валютные ресурсы, так необходимые в условиях обесценивания рубля. На предприятии стали создавать собственные непрофильные направления, которые помогали выстоять и производству, и заводчанам: собственный агропромышленный комплекс, торговые фирмы, поставлявшие продукты, одежду и прочие товары для работников по сниженным ценам. Принятые меры спасли от экономического и социального краха. В 90-е «Казаньоргсинтез» был чуть ли не единственным предприятием в столице Татарстана, где работникам платили зарплату без задержек.

Предприятию пришлось решать и проблему сохранения всех заводов, работающих как единый механизм. От гиганта стали отделяться производства. Еще в 1991 году на базе первой очереди ПЭВД создали ОАО «Сэвилен». В 1993 году и само предприятие было преобразовано в Казанское акционерное общество открытого типа «Органический синтез».

В 90-е «Казаньоргсинтез» был чуть ли не единственным предприятием в Казани, где работникам платили зарплату без задержек. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»



Ко второй половине 90-х достигли критической отметки проблемы с поставками сырья. Прекратил поставки сырья и «Нижнекамскнефтехим», так же оказавшийся в положении выживания. А поставки этана из Оренбурга не позволяли полностью загрузить мощности предприятия.

Проблемы возникали и с техническим состоянием производств. С 1998 года на производствах полиэтиленов высокого и низкого давления началась модернизация. Однако к началу 2000 года стало ясно, что после всех штормов 90-х «флагман нефтехимии» нуждается в модернизации всех производственных мощностей.

Успехи с новым акционером

Развала нефтехимического предприятия допустить было нельзя и правительство Республики Татарстан поручило ОАО «ТАИФ», которое уже имело богатый опыт в реализации нефтехимических проектов, начать работу по консолидации контрольного пакета акций ОАО «Казаньоргсинтез». В 2003 году на годовом собрании акционеров с участием премьер-министра Татарстана Рустама Минниханова был утвержден новый состав Наблюдательного совета КОСа. Его председателем был избран генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

В 2003 году был утвержден новый состав Наблюдательного совета КОСа. Фото пресс-службы ПАО «Казаньоргсинтез»



В первую очередь под контролем ТАИФа и правительства Республики Татарстан была разработана программа стратегического развития «Казаньоргсинтеза». После ее утверждения начались переговоры с зарубежными компаниями, поиск новых технологий, лицензиаров. Перед заводчанами были поставлены амбициозные задачи: реконструировать производства полиэтилена низкого давления, фенола-ацетона, этилена, создать производства бисфенола-А и поликарбонатов. Впервые с советских времен на предприятии налаживали выпуск принципиально новой продукции, впервые заводы строились с нуля.

Технологии американской фирмы «Юнивейшн технолоджис» позволили предприятию на реконструированном реакторном блоке с 2006 года освоить выпуск линейного и бимодального полиэтиленов, а лицензионные соглашения и контракты с японскими «Идэмицу Косан», «Асахи Касей» и «Тойо Инжиниринг» — построить новые заводы, обеспечивающие «Казаньоргсинтезу» лидерство в своей области.

На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления провели реконструкцию реакторов А и С, увеличив мощности производства ПНД до 510 тыс. тонн в год. Модернизация производства фенола-ацетона позволила нарастить мощности до 65 тыс. тонн в год фенола и 41 тыс. тонн в год ацетона. В октябре 2007 года приступили к промышленному выпуску продукции завода бисфенола А, а первое и единственное в России производство поликарбонатов заработало в 2008 году. Это новое производственное направление вдохнуло вторую жизнь в самые первые цеха на «Казаньоргсинтезе» — цеха производства фенола.

Затраты на реализацию первого этапа «Программы стратегического развития ОАО «Казаньоргсинтез» с 2004 по 2008 год составили 35 миллиардов рублей. На собрании акционеров «Казаньоргсинтеза» в 2008 году Рустам Минниханов поблагодарил руководство за «агрессивную стратегию», давшую такой мощный результат.

Затраты на реализацию первого этапа «Программы стратегического развития ОАО «Казаньоргсинтез» с 2004 по 2008 год составили 35 миллиардов рублей. Фото Олега Тихонова



К концу 2008 года, через 5 лет после вхождения «Казаньоргсинтеза» в группу компаний ТАИФ, предприятие производило более 320 тыс. тонн полиэтиленов низкого давления. Выпуск полиэтилена высокого давления превысил показатели 1988 года и достиг 203 тыс. тонн.

Как КОС пережил финансовый кризис

Предприятие только сделало первые шаги к восстановлению, как столкнулось с еще одним препятствием — последствиями мирового финансового кризиса. Кризис ударил по «Казаньоргсинтезу» в тот момент, когда были сделаны огромные инвестиции, а финансовые результаты еще были впереди. В то время самым главным для рабочего коллектива и предприятия стало то, что их не бросили, когда компания находилась на грани экономического краха. Вопрос обсуждался на уровне правительства страны, и Сбербанк одним из первых изъявил желание участвовать в реструктуризации кредита. После долгих переговоров с «Газпромом» предприятие все-таки смогло заключить и долгосрочный контракт с формульной ценой на поставку этана, основного сырья для производства этилена и далее полиэтилена. Сделки удалось совершить благодаря участию в переговорах и поручительству ГК ТАИФ. В итоге перед Сбербанком все обязательства выполнили досрочно.

Реструктуризация кредита позволила в 2010 году завершить программу развития ОАО «Казаньоргсинтез», которая была принята Советом директоров в 2004 году. Сумма капитальных вложений по работам, проведенным в 2010 году в рамках программы развития, составила 2,15 млрд рублей.

Успехи предприятия в цифрах





К двойному юбилею в 2018 году «Казаньоргсинтез» подошел со значительными успехами: за 10 лет с 2007 по 2017 год почти в полтора раза увеличилось производство полиэтилена низкого давления. Если в 2007 году этот показатель превышал 301 тыс. тонн, то в 2017 году — 507 тыс. тонн. Производство полиэтилена высокого давления также выросло более чем с 197 тыс. тонн в 2007 году до 218 тыс. тонн в 2017 году.







Продукция завода бисфенола-А с 2008 года выросла практически в два раза и превысила в 2017 году 66 тонн. Еще одно новое производство — завод поликарбонатов — в прошлом году выпустил почти 69 тыс. тонн продукции.

«Казаньоргсинтез» один из крупнейших игроков на внешнем и внутреннем рынке. В прошлом году он произвел почти половину всех полиэтиленов в России — 727 тысяч тонн против 1,7 млн тонн. Показатель использования производственных мощностей увеличился с 92% в 2016 до 94% в 2017 году, а индекс физического объема составил 101,7% к уровню 2016 года.





В настоящее время «Казаньоргсинтез» продолжает обновлять производственные мощности. В конце этого года на заводе этилена будет запущена четыре новые печи пиролиза. Проект по модернизации производства этилена планируется завершить в 2020 году. В ближайших планах также — реконструкция производства изопропилбензола с внедрением новой технологии, модернизация одного из трех реакторов на заводе полиэтилена низкого давления, увеличение мощностей на заводе поликарбонатов. В итоге уже в 2021 году предприятие может подойти к выручке не менее 100 млрд рублей.