«Казаньоргсинтез» занялся этиленом из пропана

По программе развития производств предприятие намеревается не только нарастить мощности, но и диверсифицировать сырьевую базу

Фото: предоставлено ПАО "Казаньоргсинтез"

Программа развития действующих производств на 2018—2020 годы, о которой было объявлено на собрании акционеров «Казаньоргсинтеза», направлена на развитие двух основных производственных цепочек — полиэтилена низкого давления и поликарбоната. Реализуя ее, «Казаньоргсинтез» старается снизить зависимость от поставок сырья и энергоресурсов. При этом проекты в рамках программы направлены еще и на снижение воздействия на окружающую среду. О пропановой схеме производства этилена, новой технологии производства кумола, наращивании мощностей полиэтилена рассказал главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Рафаэль Сафаров.

Модернизация не останавливается

— Рафаэль Атласович, правильно ли я понимаю, что программа модернизации на 2018—2020 годы — это вторая масштабная волна обновления на «Казаньоргсинтезе» после модернизации 2004—2010 годов?

— Не совсем так. В действительности модернизация после 2010 года идет фактически постоянно. Каждый год на шести заводах реализуются мероприятия по техническому перевооружению и усовершенствованию действующих производств. В ходе этой работы проводится не только текущая замена отдельных узлов и деталей, но и установка нового оборудования. При этом есть более масштабные проекты, есть менее масштабные. В программе развития действующих производств на 2018—2020 годы есть сразу несколько крупных инвестиционных проектов, которые касаются основного производства. Ее основная задача — обеспечить эффективное использование действующих мощностей ПАО «Казаньоргсинтез» за счет использования имеющегося потенциала. Кроме того, готовятся предложения по включению в программу дополнительных инвестиционных проектов и ее продлению до 2022 года. Также сейчас мы работаем над строительством нескольких крупных объектов инфраструктуры.

«Каждый год на шести заводах реализуются мероприятия по техническому перевооружению и усовершенствованию действующих производств», — сообщил Рафаэль Сафаров



— О развитии каких производств идет речь?

— Из крупных проектов на производстве можно отметить продолжение масштабной модернизации завода этилена, внедрение новой технологии производства изопропилбензола, модернизацию одного из трех реакторов на заводе полиэтилена низкого давления. На стадии обсуждения — проект увеличения мощностей на заводе поликарбонатов.

— Речь идет о замене старого оборудования на новое?

— И это в том числе, но обновление оборудования — это текущие задачи. Одна из основных задач программы — решение проблемы дефицита сырья для действующих установок пиролиза и увеличение мощностей производства полиэтилена.





«Казаньоргсинтез» обновляет один из трех реакторов на заводе полиэтилена низкого давления

— На сколько могут вырасти мощности производства полиэтилена после модернизации?

— Суммарный объем мощностей производств полиэтиленов низкого и высокого давления планируется довести до уровня более 800 тысяч тонн в год, а в дальнейшем и до 1 млн тонн. В прошлом году мы получили рекордный объем за всю историю предприятия — 726 тысяч тонн.

— А обновление инфраструктурных объектов?

— Мы сейчас строим новый резервуар для поставки воды на предприятие и в новые районы Казани, а также новый коллектор для отвода очищенных стоков обратно в Волгу.

Уйти от дефицита сырья

— Как вы сказали, важная задача — устранение дефицита сырья. Но как предприятие может самостоятельно решить проблему сырья только за счет модернизации?

— В качестве сырья для производства этилена на «Казаньоргсинтезе» используется этан и сжиженные углеводородные газы — пропан, бутан. При этом этан является основным сырьем, но объемы его поставок ограничены. Поэтому было принято решение о переориентации части мощностей под переработку пропанового сырья. Модернизация позволит сохранить возможность увеличения объемов переработки этана и обеспечить технологическую гибкость производства по отношению к сырью.

На этом же заводе мы продолжаем обновление печей пиролиза. Сейчас идет строительство новой четырехкамерной печи Technip на установке Э-200 мощностью 72 тонны в час по сырью. Напомню, что в 2016 году мы запустили аналогичную двухкамерную печь пиролиза.

Пуск новых печей мы анонсировали и наметили на конец этого года. А полное завершение проекта планируем к 2020 году. По итогам завершения всех работ мы планируем увеличить производство собственного этилена.

Параллельно мы планируем реконструкцию реактора B на заводе полиэтилена низкого давления для увеличения его мощности. Реакторы А и С мы обновили еще к 2010 году, увеличив мощности каждого до 220 тысяч тонн полиэтилена в год. Сейчас аналогичные работы запланированы на реакторе В.

Повысить эффективность за счет экологичности

— Говоря о программе, вы также упомянули о новой технологии производства изопропилбензола. Что это за проект?

— Это другое направление. Производство изопропилбензола (или кумола) — это часть цепочки производства поликарбонатов. Изопропилбензол необходим для получения фенола. Из фенола производится бисфенол А, который, в свою очередь, служит основой для поликарбонатов. Собственно, с «фенольного куста» и начинался «Оргсинтез» в советские годы: в 1963-м запустили производство фенола и ацетона, закупая изопропилбензол на стороне, а в 1964 году стали получать собственный изопропилбензол. Так вот с тех пор технология производства не поменялась. Естественно, как и на всех заводах «Казаньоргсинтеза», там регулярно обновлялось оборудование, но сам технологический процесс сохранялся: использовался алюмохлоридный гомогенный катализатор. Технология относительно энергозатратная, в процессе производства образуется большее количество побочной продукции и сточных вод.

Мы внедряем абсолютно новую технологию производства кумола с использованием цеолитного катализатора, разработанную компанией Badger Licensing (США). Она позволит не только повысить эффективность использования энергоресурсов и сырья, но и значительно уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду.





Весной этого года запустили первую очередь производства трехслойной рукавной FFS-пленки для упаковки собственной продукции

— Других производств модернизация не коснется?



— Есть менее масштабные проекты, часть из которых мы уже реализовали. На том же производстве полиэтилена низкого давления на реакторе С установили узел рекуперации сбросных газов. До этого подобная система была реализована на реакторе А. В сбросные газы, образующиеся при производстве полиэтилена, попадает «непрореагированный» этилен и растворитель. Раньше они просто сжигались на факеле, а система рекуперации позволяет их выделять и возвращать в техпроцесс. Здесь опять же двойной эффект: экономия и снижение объемов выбросов.

Еще один проект — новое производство трехслойной рукавной FFS-пленки для упаковки собственной продукции. Первую очередь запустили весной этого года, вторую введем в строй в будущем году. Наконец, сейчас ведется строительство узла сажевого концентрата, который необходим нам для производства черных марок полиэтилена низкого давления. В основном его применяют для изготовления полиэтиленовых труб. Планируем запустить до конца этого года.

Снабдить питьевой водой «Салават купере»

— У «Казаньоргсинтеза» есть свой водозабор и свои очистные сооружения. Зачем предприятие опять запускает какие-то проекты с водным хозяйством?

— Фактически мы продолжаем работу, начатую несколько лет назад. Если говорить о водозаборе, то до этого мы обновили его коллектор: заменили железные трубы на полимерные. Тем самым и улучшили качество воды, и опять же снизили воздействие на почву от ржавеющих железных труб. На очистных мы полностью ушли от хлора, заменив систему очистки на новую — с помощью низкоконцентрированного гипохлорита натрия, который сами же и производим из поваренной соли. Метод также гораздо безопаснее и для человека, и для природы.

Сейчас мы строим новый резервуар с водой на 8 тысяч кубометров в дополнение к уже действующему. На нем мы применим уникальную для Татарстана схему расположения очистных сооружений. Традиционно используются резервуары, которые располагаются под землей в горизонтальной последовательности. Уникальность нашего проекта в том, что все сооружения располагаются по высотной схеме. То есть под землей будет находиться резервуар, а над ним — очистные сооружения. Система подразумевает, что вся вода поступает по стадиям очистки самотеком сверху вниз.





«Казаньоргсинтез» строит новый коллектор для отвода очищенных стоков обратно в Волгу

— Для чего нужны такие объемы очищенной воды.

— Для самого предприятия нужны достаточно большие объемы воды как для технологического процесса, так и для обеспечения нужд 8600 человек, работающих на «Казаньоргсинтезе». Но помимо этого, мы полностью снабжаем водой «Салават купере». Там возводятся новые дома, и нам необходимо иметь дополнительные объемы запасов воды.

— Работы проводятся и на системе стоков?

— Да, на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод мы в прошлом году уже обновили шламовые и иловые площадки. Сейчас строим новый коллектор для возврата очищенной воды в Волгу. По технологии он будет аналогичен тому, который построили для водозабора. Работы здесь, конечно, еще много, но к 2020 году мы полностью получим современную систему забора, очистки и сброса воды, отвечающую самым высоким экологическим стандартам.