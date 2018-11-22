Алексей Песошин о запуске печей на КОСе: «Это позволит увеличить выработку этилена и полиэтилена»

В день юбилея на «Казаньоргсинтезе» состоялся пуск четырех новых печей пиролиза

Фото: Ринат Назметдинов

«В этом году на «Оргсинтезе» начался новый этап модернизации, рассчитанный на три года», — заявил во время представления четырех печей пиролиза на заводе этилена, на комплексе Э-200 ПАО «Казаньоргсинтез» премьер-министр РТ Алексей Песошин. Запуск нового печного блока был приурочен к 60-летию со дня основания и 55-летию со дня выпуска первой продукции предприятия. Новое оборудование должно заменить десять старых печей, проработавших почти 40 лет. Запуск четырех печей пиролиза посетил корреспондент «Реального времени».

Четыре новые печи пиролиза против десяти старых

Для участия в торжественном открытии четырех новых печей пиролиза на площадке завода этилена, комплекса Э-200 ПАО «Казаньоргсинтез» собрались рабочие, участвовавшие в строительстве печного блока. Пуск печей в рамках комплексного опробования осуществили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. По сложившейся в республике традиции приступать к реализации новых масштабных проектов в юбилейные годы запуск печей пиролиза был приурочен к 60-летию со дня основания и 55-летию со дня выпуска первой продукции «Казаньоргсинтеза».

Рабочие завода этилена приняли участие в запуске четырех печей пиролиза

Строительство четырех печей началось в мае 2017 года. В марте рабочую площадку посетил президент РТ Рустам Минниханов. Тогда он отметил, что это самое современное оборудование, которое должно заменить десять старых печей.



Приветствуя заводчан перед торжественным пуском новых установок, Алексей Песошин напомнил о том, что компания ТАИФ более двух десятилетий проводит политику модернизации заводов, успешно перенимая передовой опыт мировых компаний.

Алексей Песошин отметил, что компания ТАИФ более двух десятилетий проводит политику модернизации заводов



— На «Оргсинтезе» благодаря поддержке ГК ТАИФ за последние 15 лет основные производственные мощности обновились на 70%. Ежегодно на предприятии реализуется большое количество проектов, направленных на повышение рентабельности, эффективности производственных мощностей. На реализацию данных проектов вкладываются средства ГК ТАИФ и только за 2017 год на финансирование проектов капитального строительства и обновления оборудования было направлено около 8 млрд рублей, — заявил Алексей Песошин.

Он добавил, что новый этап модернизации «Казаньоргсинтеза» рассчитан на три года. В рамках программы модернизации планируется инвестировать более 10 млрд рублей на строительство новых объектов и закупку оборудования. Премьер-министр РТ поблагодарил трудовой коллектив «Казаньоргсинтеза», подрядные организации за качественную работу.





Премьер-министр РТ поблагодарил трудовой коллектив «Казаньоргсинтеза», подрядные организации за качественную работу



— Запуск новых печей пиролиза позволит увеличить выработку этилена и полиэтилена, повысить рентабельность, эффективность продукции и снизить расходы на эксплуатацию оборудования. «Оргсинтез» одно из успешных современных динамично развивающихся предприятий нефтехимического комплекса России, — отметил Алексей Песошин.

Премьер-министр вручил работникам «Казаньоргсинтеза» государственные награды



Премьер-министр вручил работникам, участвовавшим в возведении четырех печей пиролиза, государственные награды. Звание «Заслуженного строителя Республики Татарстан» получил Рустам Ахматгареев, электросварщик ручной сварки 6-го разряда ООО «Сервистехмонтаж». «Заслуженным химиком Республики Татарстан» стал Абузар Рахимов, главный технолог завода по производству и переработки полиэтилена низкого давления. Также заводчанам были вручены благодарственные письма и награды.



«За 60 лет история коллектива «Казаньоргсинтеза» золотыми буквами вписана в жизнь нашего города»

С юбилеем и запуском нового оборудования работников «Казаньоргсинтеза» поздравил мэр Казани Ильсур Метшин. Он вручил коллективу «Казаньоргсинтеза» благодарственное письмо и памятный сувенир в виде чаши.

«Вы даете уверенность в завтрашнем дне не не только коллективу «Казаньоргсинтеза», но и миллионному городу Казани», — отметил Ильсур Метшин



— За 60 лет история коллектива «Казаньоргсинтеза» золотыми буквами вписана в жизнь нашего города и республики. Отдельные слова благодарности заслуживают социальные проекты, в которых ГК ТАИФ и «Казаньоргсинтез» играли главенствующую роль. Вы открываете новые производства, создаете рабочие места, даете уверенность в завтрашнем дне не только коллективу «Казаньоргсинтеза», но и миллионному городу Казани, — добавил Ильсур Метшин.

Председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов подчеркнул, что гости и заводчане присутствуют при запуске современного производственного объекта, отвечающего наивысшим техническим стандартам и при этом обладающим большой экономической эффективностью.

«На новый печной блок придется практически половина выработки нашего этилена», — заявил Руслан Шигабутдинов



— Завод этилена — это ключевой элемент «Казаньоргсинтеза», а печи пиролиза это фактически его сердце. На новый печной блок придется практически половина выработки нашего этилена. Объект серьезный, дорогостоящий, потребовал значительных инвестиций, но печь осталась бы грудой металла, если бы не было нашей команды. Наши сотрудники это и есть самый ценный актив «Казаньоргсинтеза», — отметил Руслан Шигабутдинов.

Фарид Минигулов рассказал, что новые печи пиролиза будут работать гораздо эффективнее, дадут больше прибыли, более устойчивую работу и соответствуют всем экологическим стандартам.

Технологический процесс на новом печном блоке полностью автоматизирован



Технологический процесс на новом печном блоке полностью автоматизирован, налажен дистанционный контроль и управление работой печами пиролиза ведется из операторной. Приняты и другие меры по обеспечению промышленной безопасности объекта: трубопроводы подачи сырья и топливного газа оснащены быстродействующими отсечными клапанами, датчиками измерения давления, температуры и расхода, сигнализаторами предельных значений давления подачи сырья.

Разработчиком базового проекта печей пиролиза и поставщиком оборудования стала компания Technip Benelux B.V. из Нидерландов. Восемь из десяти старых печей будут выведены из эксплуатации и демонтированы. Две печи продолжат работу.