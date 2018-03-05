Рустам Минниханов запустил производство рукавной трехслойной FFS-пленки на «Казаньоргсинтезе»

18:39, 05.03.2018 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, 5 марта, на ПАО «Казаньоргсинтез» было запущено новое производство рукавной трехслойной FFS-пленки. Трехслойная рукавная пленка предназначена для изготовления мешков на высокопроизводительных расфасовочно-упаковочных машинах с последующей упаковкой в них всего объема отгружаемой полимерной продукции «Казаньоргсинтез». Старт новому производству дал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

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