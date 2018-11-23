Минтимер Шаймиев о юбилее «Казаньоргсинтеза»: «Мы лидеры уже в течение 60 лет»
Одно из ведущих нефтехимических предприятий России, ПАО «Казаньоргсинтез», вчера в КРК «Пирамида» отметило двойной юбилей — 60 лет со дня образования и 55 лет со дня выпуска первой продукции. За эти годы компания пережила запуск новых мощностей, масштабные кризисы, смогла окрепнуть и создать современное производство. На празднике Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев поздравил заводчан с юбилеем и вспомнил, как пришлось бороться за сохранение и развитие «Казаньоргсинтеза» во время экономического кризиса в 2008 году. Подробнее — в материале «Реального времени».
Достижения и рост
Вчера в КРК «Пирамида» представители татарстанского истеблишмента и участники нефтехимической отрасли Татарстана поздравляли работников и руководителей ПАО «Казаньоргсинтез» с двойным юбилеем компании. Первый камень в основание Казанского завода органического синтеза был заложен в 1958 году. Позже завод стал одним из флагманов химической отрасли страны и бюджетообразующей компанией Татарстана. Первую продукцию здесь получили летом 1963 года. На тот момент запустили лишь одно производство, а мощность предприятия составляла 45 тыс. тонн в год по фенолу и 27,5 тыс. тонн в год по ацетону.
В настоящее время успехи «Казаньоргсинтеза» удивляют масштабами. К двойному юбилею в 2018 году предприятие подошло со значительными достижениями: за 10 лет, с 2007 по 2017 год, почти в полтора раза увеличилось производство полиэтилена низкого давления. Производство полиэтилена высокого давления также выросло с более чем 197 тыс. тонн в 2007 году до 218 тыс. тонн в 2017 году. Показатель использования производственных мощностей увеличился с 92% в 2016 до 94% в 2017 году, а индекс физического объема составил 101,7% к уровню 2016 года.
Юбилейный год для предприятия начался без кредитных долгов: в августе 2017 года «Казаньоргсинтез» досрочно в полном объеме погасил обязательства по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк России». Напомним, что кредит был оформлен в декабре 2009 года, и окончательный срок погашения приходился на июнь 2018 года. Кредитные средства были направлены на реструктуризацию задолженности компании по ранее привлеченным кредитам для финансирования инвестиционной программы, в рамках которой были построены два новых завода по производству бисфенола А и поликарбоната, а также проведена масштабная реконструкция производств этилена, ПНД и фенол-ацетона.
«Мы лидеры уже в течение 60 лет»
Приветствуя гостей на юбилее предприятия, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев вспомнил, как «Казаньоргсинтез» пережил последствия мирового финансового кризиса в 2008 году. Кризис ударил по предприятию в тот момент, когда были сделаны огромные инвестиции, а финансовые результаты еще были впереди. В то время самым главным для рабочего коллектива и руководства предприятия стало то, что их не бросили, когда компания находилась на грани экономического краха. Вопрос обсуждался на уровне правительства страны.
— Кризис 2008 года руководители республики и «Оргсинтеза» пропустили через себя. Нас пригласили в Совет Федерации обсудить положение «Оргсинтеза». Долг предприятия составлял 30 млрд рублей. Никто не хотел разбираться, откуда кредиты. Нельзя на таком уровне так упрощать вопрос, — рассказал Минтимер Шаймиев.
Тогда все были убеждены, что «Оргсинтез» никогда не расплатится с долгами. В это время многие конкуренты КОСа останавливали производство. Однако «Казаньоргсинтез» не сократил мощности, обеспечивал потребление всей цепочки поставщиков сырьевых ресурсов. Предприятие загружало мощности «Нижнекамскнефтехима» по этилену, они обеспечили потребление прямогонного бензина у ТАИФ-НК, который потреблял нефть, добываемую «Татнефтью».
— Многие предлагали отдать «Оргсинтез» Сбербанку. Считали, что банк разберется, что делать. Я взял слово: «Кто-нибудь задумался, почему сегодня «Оргсинтез» закредитован? Он же кредиты взял для расширения производства. Кредиты взяты, но они для развития, это взгляд вперед. «Оргсинтез» производства запустит и расплатится с кредиторами». Никто не хотел в это верить. Я почувствовал, что «Оргсинтез» уходит, и сказал, что только через мой труп. Я имел право так сказать, можно пожертвовать всем, — речь Минтимера Шаймиева была встречена аплодисментами.
Успешное развитие «Казаньоргсинтеза» стало возможным благодаря стратегии развития АО «ТАИФ». Благодаря этому «Казаньоргсинтез» стал одним из крупнейших игроков на внешнем и внутреннем рынке. В прошлом году он произвел почти половину всех полиэтиленов в России — 727 тыс. тонн против 1,7 млн тонн.
— Мы развиваемся, нам доверяют, наша продукция востребована. Шины для автомобилей, участвующих в мировых гонках, создают из нашего каучука. Мы лидеры уже в течение 60 лет. Мне нравится девиз компании ТАИФ — «Сила во благо». Я вас от всей души поздравляю, так держать, — подчеркнул Государственный советник РТ.
После вступительной речи Минтимер Шаймиев наградил работников «Казаньоргсинтеза» государственными наградами. Звание «Заслуженного химика РФ» было присвоено Фариту Мухарлямову, аппаратчику синтеза 6-го разряда завода бисфенола А. Рауф Шавалиев, слесарь-ремонтник 6-го разряда Завода органических продуктов и технических газов стал «Заслуженным химиком РТ».
«Не существует проблем, которые не смог бы решить наш орденоносный коллектив»
С юбилеем заводчан поздравил первый заместитель премьер-министра республики Татарстан Рустам Нигматуллин. Он отметил развитие предприятия, обратив внимание на то, что многие профессионалы мечтают работать на «Казаньоргсинтезе». «Вы основа нашей экономики», — заявил Рустам Нигматуллин.
Председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов подтвердил, что юбилейную дату завод встречает с хорошими результатами, высокой капитализацией и большими перспективами.
— Наш непростой промышленный путь показывает, что не существует проблем и задач, которые не смог бы решить наш доблестный орденоносный коллектив. Предприятие не возникло по мановению волшебной палочки. За ним стоит каждодневный труд многотысячного коллектива. Я хочу поблагодарить и выразить признательность ветеранам, тем, кто много лет назад заложил основу нашего предприятия, кто поднимал заводские корпуса в далеких 50-х и 60-х годах, обеспечивал безаварийную эксплуатацию, сохраняя предприятие в трудные перестроечные годы. И тем, кто сегодня строит современные заводы и трудится на благо предприятия, — отметил Руслан Шигабутдинов.
Он поблагодарил руководство республики за поддержку «Казаньоргсинтеза» во всех начинаниях, исполнительную дирекцию за каждодневный труд, а многотысячный трудовой коллектив за успехи. В свою очередь генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов обратил внимание на то, что 2018 год богат на памятные даты.
— Пятнадцать лет назад ГК ТАИФ стала основным акционером «Казаньоргсинтеза», 10 лет назад было запущено первое и пока единственное в России производство поликарбоната. Я бы хотел поблагодарить наших ветеранов, кто в голом поле строил производства, налаживал их и кто следит за нами с волнением и помогает добрым словом и советом. Благодарю действующих работников «Оргсинтеза», тех, кто развивает технологии, строит новые линии, — сказал Фарид Минигулов.
Официальная часть праздника, торжественные речи и пожелания успешного развития и достижения амбициозных целей перетекли в развлекательную часть вечера. Для гостей выступили звезды татарской эстрады и творческие коллективы республики.
Справка
ПАО «Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации (входит в Группу компаний ТАИФ). Производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. В перечне продукции — полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, бисфенол А, поликарбонаты. Объем годового производства — 1,7 млн тонн. Предприятие является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей РФ. Поставляет продукцию на экспорт в 31 страну мира.
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