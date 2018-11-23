Минтимер Шаймиев о юбилее «Казаньоргсинтеза»: «Мы лидеры уже в течение 60 лет»

Одно из ведущих нефтехимических предприятий России, ПАО «Казаньоргсинтез», вчера в КРК «Пирамида» отметило двойной юбилей — 60 лет со дня образования и 55 лет со дня выпуска первой продукции. За эти годы компания пережила запуск новых мощностей, масштабные кризисы, смогла окрепнуть и создать современное производство. На празднике Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев поздравил заводчан с юбилеем и вспомнил, как пришлось бороться за сохранение и развитие «Казаньоргсинтеза» во время экономического кризиса в 2008 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Достижения и рост

Вчера в КРК «Пирамида» представители татарстанского истеблишмента и участники нефтехимической отрасли Татарстана поздравляли работников и руководителей ПАО «Казаньоргсинтез» с двойным юбилеем компании. Первый камень в основание Казанского завода органического синтеза был заложен в 1958 году. Позже завод стал одним из флагманов химической отрасли страны и бюджетообразующей компанией Татарстана. Первую продукцию здесь получили летом 1963 года. На тот момент запустили лишь одно производство, а мощность предприятия составляла 45 тыс. тонн в год по фенолу и 27,5 тыс. тонн в год по ацетону.

К двойному юбилею в 2018 году предприятие подошло со значительными достижениями



В настоящее время успехи «Казаньоргсинтеза» удивляют масштабами. К двойному юбилею в 2018 году предприятие подошло со значительными достижениями: за 10 лет, с 2007 по 2017 год, почти в полтора раза увеличилось производство полиэтилена низкого давления. Производство полиэтилена высокого давления также выросло с более чем 197 тыс. тонн в 2007 году до 218 тыс. тонн в 2017 году. Показатель использования производственных мощностей увеличился с 92% в 2016 до 94% в 2017 году, а индекс физического объема составил 101,7% к уровню 2016 года.

Юбилейный год для предприятия начался без кредитных долгов: в августе 2017 года «Казаньоргсинтез» досрочно в полном объеме погасил обязательства по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк России». Напомним, что кредит был оформлен в декабре 2009 года, и окончательный срок погашения приходился на июнь 2018 года. Кредитные средства были направлены на реструктуризацию задолженности компании по ранее привлеченным кредитам для финансирования инвестиционной программы, в рамках которой были построены два новых завода по производству бисфенола А и поликарбоната, а также проведена масштабная реконструкция производств этилена, ПНД и фенол-ацетона.

«Мы лидеры уже в течение 60 лет»

Приветствуя гостей на юбилее предприятия, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев вспомнил, как «Казаньоргсинтез» пережил последствия мирового финансового кризиса в 2008 году. Кризис ударил по предприятию в тот момент, когда были сделаны огромные инвестиции, а финансовые результаты еще были впереди. В то время самым главным для рабочего коллектива и руководства предприятия стало то, что их не бросили, когда компания находилась на грани экономического краха. Вопрос обсуждался на уровне правительства страны.

Минтимер Шаймиев поздравил работников «Казаньоргсинтеза» с юбилеем

— Кризис 2008 года руководители республики и «Оргсинтеза» пропустили через себя. Нас пригласили в Совет Федерации обсудить положение «Оргсинтеза». Долг предприятия составлял 30 млрд рублей. Никто не хотел разбираться, откуда кредиты. Нельзя на таком уровне так упрощать вопрос, — рассказал Минтимер Шаймиев.



Тогда все были убеждены, что «Оргсинтез» никогда не расплатится с долгами. В это время многие конкуренты КОСа останавливали производство. Однако «Казаньоргсинтез» не сократил мощности, обеспечивал потребление всей цепочки поставщиков сырьевых ресурсов. Предприятие загружало мощности «Нижнекамскнефтехима» по этилену, они обеспечили потребление прямогонного бензина у ТАИФ-НК, который потреблял нефть, добываемую «Татнефтью».

— Многие предлагали отдать «Оргсинтез» Сбербанку. Считали, что банк разберется, что делать. Я взял слово: «Кто-нибудь задумался, почему сегодня «Оргсинтез» закредитован? Он же кредиты взял для расширения производства. Кредиты взяты, но они для развития, это взгляд вперед. «Оргсинтез» производства запустит и расплатится с кредиторами». Никто не хотел в это верить. Я почувствовал, что «Оргсинтез» уходит, и сказал, что только через мой труп. Я имел право так сказать, можно пожертвовать всем, — речь Минтимера Шаймиева была встречена аплодисментами.



«Многие предлагали отдать «Оргсинтез» Сбербанку. Считали, что банк разберется, что делать», — рассказал Минтимер Шаймиев



Успешное развитие «Казаньоргсинтеза» стало возможным благодаря стратегии развития АО «ТАИФ». Благодаря этому «Казаньоргсинтез» стал одним из крупнейших игроков на внешнем и внутреннем рынке. В прошлом году он произвел почти половину всех полиэтиленов в России — 727 тыс. тонн против 1,7 млн тонн.

— Мы развиваемся, нам доверяют, наша продукция востребована. Шины для автомобилей, участвующих в мировых гонках, создают из нашего каучука. Мы лидеры уже в течение 60 лет. Мне нравится девиз компании ТАИФ — «Сила во благо». Я вас от всей души поздравляю, так держать, — подчеркнул Государственный советник РТ.

Минтимер Шаймиев наградил работников «Казаньоргсинтеза» государственными наградами



После вступительной речи Минтимер Шаймиев наградил работников «Казаньоргсинтеза» государственными наградами. Звание «Заслуженного химика РФ» было присвоено Фариту Мухарлямову, аппаратчику синтеза 6-го разряда завода бисфенола А. Рауф Шавалиев, слесарь-ремонтник 6-го разряда Завода органических продуктов и технических газов стал «Заслуженным химиком РТ».

«Не существует проблем, которые не смог бы решить наш орденоносный коллектив»

С юбилеем заводчан поздравил первый заместитель премьер-министра республики Татарстан Рустам Нигматуллин. Он отметил развитие предприятия, обратив внимание на то, что многие профессионалы мечтают работать на «Казаньоргсинтезе». «Вы основа нашей экономики», — заявил Рустам Нигматуллин.

«Вы основа нашей экономики», — заявил Рустам Нигматуллин



Председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» Руслан Шигабутдинов подтвердил, что юбилейную дату завод встречает с хорошими результатами, высокой капитализацией и большими перспективами.

— Наш непростой промышленный путь показывает, что не существует проблем и задач, которые не смог бы решить наш доблестный орденоносный коллектив. Предприятие не возникло по мановению волшебной палочки. За ним стоит каждодневный труд многотысячного коллектива. Я хочу поблагодарить и выразить признательность ветеранам, тем, кто много лет назад заложил основу нашего предприятия, кто поднимал заводские корпуса в далеких 50-х и 60-х годах, обеспечивал безаварийную эксплуатацию, сохраняя предприятие в трудные перестроечные годы. И тем, кто сегодня строит современные заводы и трудится на благо предприятия, — отметил Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов отметил, что юбилейную дату завод встречает с хорошими результатами



Он поблагодарил руководство республики за поддержку «Казаньоргсинтеза» во всех начинаниях, исполнительную дирекцию за каждодневный труд, а многотысячный трудовой коллектив за успехи. В свою очередь генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов обратил внимание на то, что 2018 год богат на памятные даты.

Фарид Минигулов обратил внимание на то, что 2018 год богат на памятные даты



— Пятнадцать лет назад ГК ТАИФ стала основным акционером «Казаньоргсинтеза», 10 лет назад было запущено первое и пока единственное в России производство поликарбоната. Я бы хотел поблагодарить наших ветеранов, кто в голом поле строил производства, налаживал их и кто следит за нами с волнением и помогает добрым словом и советом. Благодарю действующих работников «Оргсинтеза», тех, кто развивает технологии, строит новые линии, — сказал Фарид Минигулов.

Для гостей выступили звезды татарской эстрады и творческие коллективы республики



Официальная часть праздника, торжественные речи и пожелания успешного развития и достижения амбициозных целей перетекли в развлекательную часть вечера. Для гостей выступили звезды татарской эстрады и творческие коллективы республики.



Екатерина Гумарова, фото Ринат Назметдинов