«Казаньоргсинтеза» стал участником Ассоциации «ПЭ100+», производителей полиэтилена высокого качества

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Казаньоргсинтез» стало 14-м участником Ассоциации «ПЭ100+», в которую входят лучшие мировые производители трубного полиэтилена. Фактически Ассоциация «ПЭ100+» — это клуб лучших мировых производителей полиэтилена трубных марок наиболее высокого качества.

Среди участников такие компании, как Borealis, Borouge, INEOS O & », IRPC, Lyondell Basell, PetroChina Duschazi Petrochemical Company, Prime Polymer, SABIC, SCG & Thai Polyethylene, Sinopec, Tasnee. При этом «Казаньоргсинтез» — единственный российский производитель, сумевший попасть в эту организацию.

В Ассоциацию «ПЭ100+» «Казаньоргсинтез» вошел как производитель трубной марки полиэтилена низкого давления ПЭ2НТ11-9. Эта марка полиэтилена используется в промышленном производстве, строительстве и прокладке коммуникаций.

В течение прошлого года трубная марка прошла двухраундовые технические испытания в лабораториях Ассоциации «ПЭ100+». Благодаря этому «Казаньоргсинтез» вошел в Ассоциацию и теперь предприятие может увеличить рынки сбыта и прибыль от реализации продукции.

Ранее, «Реальное время» сообщало о том, что «Казаньоргсинтез» планирует направить на выплату дивидендов за 2019 год 8,1 млрд рублей.



