Роскомнадзор разблокировал Telegram

Фото: realnoevremya.ru Тимур Рахматуллин

Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram по согласованию с Генеральной прокуратурой России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в службе позитивно оценили слова основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

«Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — отметили в Роскомнадзоре.

Telegram официально заблокировали в России с 16 апреля 2018 года, но он остается доступным для российских пользователей.

В апреле депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram. Позже в пресс-службе Минкомсвязи РФ сообщили, что не поддерживают данную инициативу, но заявили, что используют мессенджер и в своей работе.