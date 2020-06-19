15 ответов на вопросы о коронавирусе в Татарстане: «Мы понимаем, что за враг перед нами»

На пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Татарстане, на вопросы журналистов ответили начальник Управления здравоохранения исполкома г. Казани Владимир Жаворонков и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



«Наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению темпов прироста заболеваемости»

Какова ситуация в республике на сегодня? Снижается ли уровень заболеваемости?

Любовь Авдонина рассказала, что на сегодня в республике зарегистрированы 4 114 случаев, за прошедшие сутки новых случаев — 36. Темп прироста за день составил 1%, показатель заболеваемости — 110 на 100 тысяч населения.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению темпов прироста заболеваемости. За последние 7 дней средний темп прироста составил 1,2%, а за предыдущие 7 дней — 1,5%. Коэффициент распространенности составляет 0,8, этот показатель держится уже третий день», — сообщила представитель РПН по республике.

Любовь Алдонина: «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению темпов прироста заболеваемости». Фото tatar-inform.ru

Можно ли заболеть повторно?

Случаи повторного заболевания пока неизвестны.

Сколько тяжелых больных сейчас в республике?

В структуре заболеваемости внебольничная пневмония составляет 25% случаев, 62% — случаи легкие и бессимптомные, 1,3% (55 случаев) — тяжелые. Стабильно невысок удельный вес заболеваемости среди пенсионеров (22%), школьников (4%) и людей старше 65 (15%).

Что с очагами заболеваемости на предприятиях республики?

Всего с начала регистрации зафиксированы очаги в 716 трудовых коллективах. Их количество стабильно снижается: за последнюю неделю очаги наблюдались в 76 коллективах, на прошлой неделе их было 119.

Какова обстановка с тестированием?

Тестирование на COVID-19 методом ПЦР в республике делают 18 лабораторий — 12 бюджетных медорганизаций, Центр гигиены и эпидемиологии в РТ, пять частных лабораторий. Охват тестированием составляет 119 на 100 тысяч, в день проводят до 5,5 тысячи исследований. Всего проведено 240 тысяч тестов.

В девяти частных лабораториях можно пройти платное тестирование на антитела. Уже проведено порядка 6 тысяч таких исследований, антитела нашли у 5% протестированных пациентов. Те, у кого есть антитела, могут быть донорами плазмы. С ними в индивидуальном порядке идет работа по наполнению банка плазмы.

Тестирование на COVID-19 методом ПЦР в республике делают 18 лабораторий. Фото kpfu.ru

«Желание пациента лечь в стационар не всегда продиктовано объективными причинами»

Почему из Казани больных везут в Высокую Гору? Означает ли это, что клиники переполнены?

В ответ на вопрос «Реального времени» Владимир Жаворонков объяснил, что Татарстан разделен на пять округов в части организации медицинского обслуживания, всего развернуты 34 госпиталя. В каждом округе есть провизорные госпитали, в которые поступают пациенты с признаками ОРЗ. В госпиталях определяют наличие или отсутствие коронавируса, и после этого пациента переводят в респираторные госпитали, подготовленные как под «положительных» больных, так и под «отрицательных».

Между госпиталями налажена система маршрутизации с четкой схемой транспортировки пациентов. Что касается, например, Высокой Горы, то, действительно, туда могут увозить из Казани больных, но или на долечивание, или с заболеванием средней тяжести. Самые тяжелые пациенты остаются в Казани.

Владимир Жаворонков: «Желание пациента лечь в стационар не всегда продиктовано объективными причинами, а само по себе желание сдать тест не является показанием для его сдачи». Фото Максима Платонова

Почему пациенту могут отказать в тестировании на «ковид» или в госпитализации?

В ответ на это Владимир Жаворонков объяснил: «Желание пациента лечь в стационар не всегда продиктовано объективными причинами, а само по себе желание сдать тест не является показанием для его сдачи». Например, не кладут в больницу «ковид»-положительных больных с невысокой температурой, когда болезнь протекает в легкой форме. Заместитель министра здравоохранения резонно замечает: если весь Татарстан решит сдавать тесты, то возникнет вопрос пропускной способности медицинских учреждений.

— Есть очень четкие показания к проведению тестирования. Если есть симптомы, то человек должен вызвать врача на дом, и тот определит дальнейший порядок действий, — пояснил Жаворонков.

Как регистрируется причина смерти, если человек, например, умер от инфаркта на фоне COVID-19?

На вопрос «Реального времени» Владимир Жаворонков ответил, что в таком случае в качестве причины смерти регистрируется именно инфаркт. Во время пресс-конференции он снова напомнил, что статистика общей смертности в 2020 году, с января по апрель, остается примерно в тех же масштабах, что и за аналогичный период 2018 и 2019 годов. «Это один из основных показателей того, что мы справляемся с инфекцией успешно», — заключил он.

80 медиков заразились коронавирусом на работе

Сколько медиков заразились коронавирусной инфекцией?

В ответ на вопрос «Реального времени» Владимир Жаворонков привел цифру в 80 человек — именно столько медработников заразились новым коронавирусом в процессе осуществления профессиональной деятельности.

80 татарстанских медработников заразились новым коронавирусом в процессе осуществления профессиональной деятельности. Фото trt-tv.ru

Какова статистика по детям?



«Реальное время» поинтересовалось и тем, сколько детей сейчас болеют COVID-19 и сколько среди них тяжелых случаев. Точную статистику Жаворонков привести затруднился, но пояснил, что на них приходится 5% от общего количества заразившихся, дети переносят болезнь легче взрослых, среди них очень много с бессимптомными формами заболевания. «Больших проблем с оказанием медпомощи детскому населению мы не испытываем», — сообщил чиновник.

Нужна ли будет школьнику на ЕГЭ справка об отсутствии COVID-19?

Любовь Авдонина пояснила: школьникам перед ЕГЭ не надо подтверждать отсутствие COVID-19, никаких дополнительных справок нести с собой не надо. Но при входе в школу им будут мерить температуру. И если она будет повышена, то ребенка до экзамена не допустят.



Татарстан вплотную приблизился ко второму этапу снятия ограничений

Когда откроются торговые центры и как они будут работать?

ТЦ откроются при переходе на третий этап снятия ограничений. Когда откроются ТЦ, они будут работать в том же формате, что и остальные открывшиеся заведения: при соблюдении масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования. Сотрудники будут проходить утренние фильтры на предмет выявления температуры и катаральных симптомов.



Будет ли в республике Сабантуй?

Любовь Авдонина прокомментировала, что этот вопрос пока остается открытым. В 14 районах Татарстана заболеваемость выше, чем в среднем по республике. Возможно, при благоприятной эпидемической обстановке Сабантуй разрешат проводить в тех муниципальных образованиях, где заболеваемость удерживается ниже среднего значения или соответствует ему. Но окончательно этот вопрос решить еще нельзя.



Возможно, при благоприятной эпидемической обстановке Сабантуй разрешат проводить в тех муниципальных образованиях, где заболеваемость удерживается ниже среднего значения

Когда мы перейдем к третьему этапу снятия ограничений?

Татарстан пока находится на первом этапе снятия ограничений, но уже вплотную приблизился ко второму. Переход сейчас согласовывается в Роспотребнадзоре, исходя из четких количественных показателей. До третьего этапа нужно будет как минимум еще две недели стабильных показателей, поэтому вопрос об этом будет рассматриваться точно не раньше 1 июля. До тех пор будет проводиться мониторинг ситуации.

В Пекине, похоже, зарождается вторая волна коронавирусной инфекции. Как Татарстан готов к возможному ухудшению эпидемической ситуации?



Вопрос «Реального времени» прокомментировали и Владимир Жаворонков, и Любовь Авдонина. По их словам, ко второй волне Татарстан готов, даже если она вдруг придет.

— Для нас эти четыре месяца явились серьезной проверкой системы здравоохранения: насколько мы можем быстро организоваться, решать вопросы пандемии комплексно, вместе с другими министерствами и ведомствами, — сообщил Жаворонков. — На мой взгляд, этот опыт для нас считается удачным. Действия, предпринятые руководством республики, были эффективными и показали, что ко второй волне мы можем подготовиться. Мы понимаем, что за враг перед нами, какие у него особенности, как с ним бороться. Опыт, накопленный нашими сотрудниками, огромен, и в случае второй волны мы будем эффективны.



— Ко второй волне мы более готовы, чем были готовы к началу пандемии в феврале. Багаж знаний уже есть, поэтому, если вдруг вторая волна пойдет, у нас есть все условия к тому, чтобы ей противостоять, — успокоила общественность Авдонина.

Людмила Губаева