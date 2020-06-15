«Скорострельный» судья из Челнов: решение о нарушении самоизоляции — за 16 секунд

Решение за 16 секунд

Издания «Важные истории» и «Холод» представили исследование о том, как российские суды «автоматически» выносили решения по статье Административного кодекса о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения ЧС (20.6.1 КоАП).

Всероссийский рекорд скорости по числу рассмотренных административных дел поставил заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов. 27 мая он рассмотрел 252 дела, тратя в среднем по 2,6 минуты на каждое. 111 материалов были рассмотрены Хасимовым между 14.00 и 14.30. То есть, если верить официальным источникам, в этот период он тратил всего 16 секунд на дело.

Всего за два месяца Хасимов вынес решения по 1 816 делам — это рекорд по стране. Правда, опубликованы из них пока меньше 350 решений.

В Набережночелнинском городском суде «Холоду» сообщили, что сотни дел были рассмотрены судьей Хасимовым «в соответствии с требованиями действующего Кодекса РФ об административных правонарушениях», а всех задержанных уведомляли о времени и месте рассмотрения дела. Если они не хотели участвовать в заседании, то оно проходило без них.

Благодаря «скорострельному» Хасимову суды Набережных Челнов с 1 апреля по 31 мая вынесли почти 5,3 тысячи решений. Это также самый значительный результат по России.

Татарстан — лидер по штрафам за нарушение режима повышенной готовности

Напомним, Татарстан недавно возглавил рейтинг регионов России по количеству людей, привлеченных к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности. За это в республике оштрафовали 33,9 тысячи человек.

Татарстан возглавил рейтинг регионов России по количеству людей, привлеченных к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности. Фото Максима Платонова

Большинство таких административных дел в России за период режима самоизоляции — около 94% — возбуждено по статье 20.6.1 КоАП: нарушение гражданами режима повышенной готовности. Размер штрафа по этой статье может составить от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

По данным «Важных историй» и «Холода», россияне должны государству за нарушение режима самоизоляции как минимум 407,6 млн рублей. С учетом неопубликованных и нерассмотренных судебных дел эта сумма может возрасти до 636,8 миллиона.



Дарья Пинегина