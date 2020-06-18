Парад Победы в Казани: онлайн-трансляция, специальные места для ветеранов и перекрытые улицы

Фото: Максим Платонов

Как посмотреть парад?

Сегодня в ИА «Татар-информ» заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева вместе с начальником Управления культуры исполкома Казани Азатом Абзаловым рассказали о том, как будет проходить парад Победы в Казани. Напомним, репетиция назначена на 20 июня, а сам парад — на 24 июня. При этом в других городах республики его проведение не планируется.

Лейла Фазлеева сразу предупредила, что зрители на парад Победы не приглашаются. Будет организована его трансляция, которую можно будет посмотреть на телеканале ТНВ или в интернете. Зрителям покажут проход военнослужащих и военной техники.

Кто будет участвовать?

В параде примут участие военнослужащие Казанского гарнизона, курсанты военного училища МВД, МЧС, представители силовых структур и прокуратуры РТ. Не предусмотрено участие «Юнармии», также в минимальном объеме проходит взаимодействие с Суворовским училищем.

— Участников самого прохождения на параде — около 1000 человек. Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла планировалось пригласить порядка 20 человек, организаторов парада — около 100 человек, около 100 волонтеров, — озвучила цифры Лейла Фазлеева.

По улицам Казани проедут 40 единиц военной техники. В их числе: танк Т-34, советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100 периода Второй мировой войны, ГАЗ-21 от местного ретроклуба, «Катюша» и колонна современной техники.

Как обеспечат безопасность ветеранов и участников парада?

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса пройдет только одна репетиция парада, а перед торжественным прохождением войск проведут дезинфекционную обработку улицы. Участники репетиции будут в масках и перчатках, а во время прохождения войск предусмотрен безмасочный режим.

— У ряда участников прохода и так есть перчатки в парадной форме, — напомнила Фазлеева. — На репетиции этот момент еще отработаем.

Ветераны смогут присутствовать на параде — их будет совсем немного, плюс для них предусмотрены специальные места с соблюдением социальной дистанции.

— Тестировать ветеранов на коронавирус перед парадом мы не планировали, в рекомендациях эта процедура не предусмотрена, — ответила «Реальному времени» Лейла Фазлеева.

Какие дороги перекроют?

Несмотря на новый режим проведения парада Победы, в этом году все равно не обойдется без традиционного перекрытия улиц. Когда, где и во сколько ограничат движение автомобилей:

18 июня с 8 утра на площади Свободы (будут монтировать сцену и декорации).

20 июня на площади Свободы, вдоль улицы Карла Маркса и на прилегающих улицах с 12 дня до 8 вечера. С 16 до 20 часов ограничат и движение пешеходов.

23 июня с 8 утра на площади Свободы и на ул. Пушкина, на участке от Карла Маркса до Большой Красной.

24 июня с 5 утра перекроют площадь Свободы, ул. Карла Маркса и прилегающие улицы. Ограничат и движение пешеходов.

Временные ограничения снимут сразу же по завершении торжества и демонтажа сцены и декораций.

Что с «Бессмертным полком»?

Как рассказала «Реальному времени» заместитель премьер-министра РТ, акция «Бессмертный полк» на июль тоже планируется: «Формат будет позже, ждем рекомендаций от РПН РФ».

Дирекция Года памяти и славы уже направила в регионы методические рекомендации по проведению в рамках парада победы тех или иных мероприятий, которые могут быть организованы в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. Лейла Фазлеева перечислила те мероприятия, которые подходят именно Татарстану.

— В первую очередь акция «Звон Победы». 24 июня в 12 часов дня, после окончания парада по всей стране, будет в течение минуты производиться гудок любых транспортных средств, — рассказала Фазлеева. — Помимо этого, один из основных символов победы — изображение голубя, поэтому различные публикации могут быть поддержаны таким образом. Есть акции, которые предусматривают скопление людей, но они у нас не все проводятся. Будет акция «Победный марш» — исполнение песен времен Великой Отечественной войны в онлайн-режиме, акция «История победы», когда каждый может рассказать в интернете о вкладе в Победу, флешмоб «Голубь мира».

Заместитель премьер-министра РТ заявила, что предложения дирекции будут отработаны в ближайшее время, после чего акции запустят на территории республики.

Лина Саримова