Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

СМИ сообщили о смерти бывшего главы Чувашии

Скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации главы республики. По данным информагентства, Игнатьев умер в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Позже информацию о смерти подтвердил РИА Новости врио главы Чувашии Олег Николаев.

В конце мая стало известно, что бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в медцентр имени Алмазова в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией. Как сообщали тогда СМИ, он был в тяжелом состоянии.



Игнатьев был главой Чувашии более девяти лет. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в конце января. Глава республики лишился должности в связи с утратой доверия. Этой отставке предшествовала серия инцидентов: глава Чувашии призывал «мочить» оппозиционно настроенных журналистов. А затем губернатор заставил пожарного прыгать за ключами от нового автомобиля.



В конце мая Игнатьев подал иск в Верховный суд России на президента Владимира Путина, оспаривая свое увольнение. Михаил Вансяцкий, бывший пресс-секретарь Михаила Васильевича, пояснял тогда газете «Коммерсантъ», что в должности Игнатьев восстанавливаться не хотел, а добивался изменения формулировки: «Эта формулировка «отрешен от должности по утрате доверия» ставит крест на всем, что человек делал, на его будущей карьере. Сейчас Михаил Игнатьев лишен практически всего, всех льгот, которые полагаются губернаторам при увольнении».

Ступени карьеры: от грузчика до главы республики

Михаил Игнатьев родился 8 января 1962 года в деревне Малые Торханы Чувашской АССР в многодетной семье. У него были шесть сестер и брат.

После школы Игнатьев закончил Чебоксарский энергетический техникум. Трудовую карьеру начал с должности грузчика на складе. Потом работал электромонтером, отслужил в армии, работал в колхозе в родной Чувашии (помощником комбайнера, бригадиром, начальником производственного участка, председателем правления колхоза). В 1990 году Михаил Васильевич окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». Тогда и началась политическая карьера — его избрали депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов.

В декабре 1996 года Михаил Игнатьев стал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия республики, в этой должности он проработал до 1999 года. Попутно получил второе высшее образование — юридическое. С апреля 1999 был главой Чебоксарского района Чувашской Республики.

В начале 2002 Игнатьев занял пост министра сельского хозяйства Чувашии в ранге первого вице-премьера правительства республики. С 2009 года входил в кадровый резерв президента России. 21 июля 2010 года Дмитрий Медведев предложил Михаила Васильевича Игнатьева на должность президента Чувашии, и уже 28 июля на сессии Госсовета республики его наделили полномочиями на срок 5 лет.

13 сентября 2015 года на выборах главы Чувашии Игнатьев был избран на новый срок. А 29 января 2020 года его отрешил от должности президент России в связи с утратой доверия.

Михаил Васильевич был женат, вместе с женой Ларисой они вырастили двоих детей — сына Ивана и дочку Марию.

В последние годы жизни Игнатьева часто подводило здоровье. По данным СМИ, прошлым летом он перенес инфаркт (некоторые источники говорили и об инсульте) и лечился от онкологического заболевания. На лечении в Санкт-Петербурге он находился с февраля 2020 года, как подтверждал газете «Коммерсантъ» его бывший пресс-секретарь Михаил Вансяцкий.