Марат Садыков: «Нас критикуют за то, что мы якобы неправильно даем статистику»

«Одни говорят, что мы занижаем»

Сегодня министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков в режиме онлайн-конференции ответил на главные вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом в республике.

В первую очередь глава Минздрава РТ сообщил, что повышения смертности в Татарстане в этом году нет. По его словам, показатель общей смертности соответствует пяти месяцам 2018, 2019 годов.

Как рассказал Садыков, в связи с пандемией в республике было «развернуто 2577 коек и 902 ИВЛ». На сегодняшний день на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 58 человек, причем не все они имеют диагноз «коронавирус».

— Все нас критикуют за то, что мы якобы неправильно даем статистику. Одни говорят, что мы занижаем, а другие — что мы ставим COVID+. COVID ставится по идентификации вируса, клиническим симптомам и инструментальным методам, таким как компьютерная томография. Вопрос в том, что идентификация вируса иногда показывает отрицательный результат. Но есть симптомы и исследования, которые показывают [вирус]. Поэтому есть разница в статистике, когда мы ставим COVID, где есть все три признака. Но в нашей системе мы по двум признакам идем под вопросом, — дал комментарий Марат Садыков.



Касательно медиков, подхвативших коронавирус, министр отметил, что самый маленький процент заболевших — именно в «ковидных» госпиталях, поскольку там персонал «защищен и щепетилен». Большую часть вопросов вызывают «нековидные» госпитали.

— Официальные данные: около 400 медиков с подтвержденным COVID, по ним работает комиссия ФСС и Минздрава — по выплатам страховок. Сумма составляет 68 тыс. рублей, — уточнил чиновник.

«Не исключаю второй волны»

В ходе онлайн-конференции министр здравоохранения Татарстана пожаловался на фейки о коронавирусе и «информационную пандемию».

— Все стали вирусологами, инфекционистами, — отметил он.

Садыков согласился прокомментировать слухи, активно блуждающие сейчас по соцсетям. К примеру, он выразил свое отношение к сообщениям о том, что коронавирус мог проявиться в России еще в ноябре-декабре 2019 года.

— Вопрос интересный. Границы были открыты, Китай только в декабре начал полыхать. Это не такой быстрый путь распространения. Многие китайцы даже в январе-феврале были в республике. И у нас статистика показывает очень резкое повышение заболеваемости пневмонией. В ноябре-декабре у нас идентификации этого вируса не было. Мы идентифицировали грипп в 15% случаев, а остальное шло под диагнозом ОРВИ. Поэтому считаю, что это возможно, — заявил чиновник.

Помимо этого, Марат Садыков ответил на вопрос о том, ждать ли нам второй волны коронавируса.

— Я не Вольф Мессинг, не могу предугадать, что будет, но есть определенные математические модели. Я не исключаю второй волны, — сказал глава Минздрава РТ.

«В Челнах приемный покой не смог сразу переработать поток»

В ходе конференции прозвучал вопрос от обеспокоенных жителей Набережных Челнов, интересовавшихся тем, как решается ситуация со здравоохранением в их городе.

— Когда к нам привозят пациентов, мы не знаем, ковидный он или нет. Так же, как и в Набережных Челнах. Там идет сортировка: те, у которых невирусная пневмония, мы отправляем в отрицательные по вирусу лечебные учреждения. Это эпидемиологически правильный подход. Те пациенты, у которых подтверждена вирусная пневмония, направляются в провизорные «ковидные» госпитали. А в Челнах в определенный период возникло то, что поток, состоящий и из самохода, и из скорой помощи, приемный покой не смог физически сразу «переработать», — ответил Марат Садыков.

В итоге в Челнах открыли еще один сортировочный госпиталь. Напомним, ранее челнинские клиники начали привлекать врачей из других городов для работы с коронавирусными пациентами. Так, шестеро медиков отправились в автоград из Мамадыша.

«Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам»

Неожиданный положительный эффект республике принесло увеличение количества проводимых компьютерных томографических исследований. По словам Садыкова, благодаря этому врачи стали чаще выявлять рак легких на ранней стадии.

Спикер также отметил, что методика лечения больных COVID-19 с марта не поменялась, кроме того, что тяжелым пациентам начали вводить плазму переболевших с антителами.

— Схема лечения с марта в целом не поменялась. Есть препараты отечественного производства: «Гидроксихлорохин», «Авифавир». Но «Авифавир» имеет ряд осложнений. Я призываю всех: не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам, — призвал министр. — Относительно изменений: мы начали применять для тяжелых пациентов сыворотку переболевших с антителами. Метод оказался эффективным. Правда, из 17 пациентов, которым переливали сыворотку, двое умерли, но, во-первых, они были старше 75 лет, во-вторых, у них были хронические заболевания.

В качестве основной профилактики коронавируса министр назвал соблюдение всех озвученных ранее рекомендаций Роспотребнадзора.

Лина Саримова