«Ударную волну я ощутила, хотя живу на первом этаже»: что известно по взрыву газа на Волгоградской

Фото: Инна Серова

Хлопок с далеко вылетающими последствиями

Взрыв в газа в квартире на пятом этаже во втором подъезде дома №19 на Волгоградской произошел рано утром: сообщение о нем на телефон службы спасения «112» поступило в 6.40. «Хлопок» вызвал впечатляющую ударную волну: в квартире пятого этажа оконные рамы она выбила не только на кухне, но и в комнате, причем там разворотила еще и балконное остекление, ограждение балкона, выполненное из металлического профнастила.

На месте происшествия сотрудники МЧС и полицейские рассказали корреспонденту «Реального времени», что из второго подъезда, где произошло ЧП, были эвакуированы 15 жильцов. На месте ведут работы представители Следкома и специалисты из КГАСУ — они обследуют состояние конструкций дома.

Взрыв не вызвал пожара: следов горения в доме пожарные не обнаружили.

Кошка как залог возвращения

— Мы живем на первом этаже. Когда раздался грохот, мы не спали, и он нам показался сильным, а вот дочка даже не проснулась, — описал корреспонденту «Реального времени» первые впечатления сегодняшнего утра житель второго подъезда 19-го дома Радик Хабибуллин. — Когда нас эвакуировали, вначале всем предложили разместиться в школе №64, но многие сразу сказали, что поедут к родственникам. У меня вообще в соседнем доме сестра живет, так что у нее временно поживем. Вот только разрешили бы вернуться за кошкой, нас торопили, и мы ее не смогли поймать и вынести из дома! Нельзя же бросить ее голодать на несколько дней.

По словам мужчины, каких-либо следов разрушений он в подъезде не заметил. Но они наверняка есть выше, и вот тут возникла проблема:

— На четвертом этаже под квартирой, где случился взрыв, жильцы новые недавно въехали. Они живут сейчас на даче, их телефон никто не знает, поэтому зайти в квартиру и осмотреть, в каком там все состоянии, невозможно.

Еще Хабибуллин рассказал, что недавно в доме с проверкой были газовики, заходили и к ним в квартиру, а вот побывали ли у соседки — он не знает.

— Мы грохот услышали сразу, даже из соседнего дома люди испугались, и ударную волну я ощутила, хотя тоже живу на первом этаже, — рассказала Анастасия Куликова. — Насколько я слышала, хозяйка квартиры хотела помыть под плитой пол и подвинула ее — из-за этого все и случилось. Эвакуация началась самое большее минут через двадцать, все службы быстро приехали, все прошло слаженно, по моим ощущениям — почти мгновенно. У меня в квартире остался кот, но я его специально не забрала. Во-первых, чтобы не простудить — он породы сфинкс, совсем без шерсти, а во-вторых, мне в квартиру надо обязательно вернуться, чтобы забрать компьютер, я на «удаленке» работаю.

Без специалиста не двигать!

— Осмотр и плановое техническое обслуживание газового оборудования в квартире, где произошел хлопок, проводился в январе 2020 года, и все было в порядке. О том, что оно находилось в исправном состоянии, имеются подтверждающие документы, — сообщили в пресс-центре ООО «Газпром трансгаз Казань». — По предварительным данным, причиной происшествия стало самовольное перемещение хозяйкой квартиры газовой плиты, спровоцировавшее утечку газа, — газовый шланг отсоединился, а она не заметила. Сейчас дом полностью отключен от сети газоснабжения до окончания осмотра всех квартир представителями жилищной инспекции и службы внутридомового газового оборудования.

Пользуясь случаем, представитель компании попросила жителей Казани соблюдать технику безопасности и не перемещать газовые приборы, даже если такая возможность имеется:

— Это можно делать только в присутствии специалиста газовой службы!

Жильцов временно поселят в «Релите»

— Вопрос о временном размещении жильцов в соседней школе №64, как ранее предлагалось, уже не стоит, — рассказал «Реальному времени» директор «Управляющей компании Московского района» Олег Калимов. — Сейчас мы подыскиваем гостиницу для размещения жильцов восьми квартир пятого и четвертого этажей. Если при обследовании выяснится, что надо расселить весь подъезд, разместим и остальных.

Вскоре Калимов сообщил, что жильцов пострадавшего дома поселят в гостинице «Релита». Ремонт их дома будет осуществляться на средства, выделяемые через МЧС — на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Дом, в котором произошло ЧП, был, по словам директора УК, капитально отремонтирован в 2010 году, и все сети в нем были в порядке.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава, 30-летняя хозяйка квартиры, где взорвался газ, была госпитализирована бригадой скорой, прибывшей на место происшествия в 6.48, в 7-ю горбольницу:

— Пострадавшая была доставлена в ГКБ №7 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и различными ожогами. Медики провели все необходимые обследования. Состояние оценивается как удовлетворительное.

Позже пресс-служба Минздрава сообщила, что пострадавшую отпустили из больницы — показаний для ее госпитализации не было.

Обследование покажет

— Пожарно-спасательные подразделения провели эвакуацию жильцов дома, всего эвакуированы 52 человека, из них 10 детей и 1 взрослый инвалид третьей группы 1952 г.р., колясочник. Его забрала к себе дочь, проживающая в СНТ «Малахит» в Васильево, — сообщили в МЧС. — Жителям первого и четвëртого подъездов разрешили вернуться в в свои квартиры.

По данным МЧС, для обследования дома будет привлечена подрядная организация ООО «Союзстройпроект», после будет принято решение о пригодности здания к дальнейшему проживанию.

По факту хлопка бытового газа на Волгоградской Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего.

По линии МЧС в связи с происшествием на Волгоградской запланировано выездное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям г. Казани — оно пройдет под руководством первого заместителя руководителя Казгорисполкома Рустема Гафарова.

Инна Серова