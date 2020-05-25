«Если человек пришел без маски, ему нельзя отказать в обслуживании»: комментарий эксперта

В чем ходить за покупками? Карина Горбачева разбирается во введенном «маскараде»

Фото: Илья Репин

Если человек зашел в магазин без медицинской маски и хочет что-нибудь купить, то продавец обязан его обслужить. Правда, сам покупатель за такую «роскошь» может попасть на штраф, утверждает политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева. Борьба с пандемией коронавируса перешла в стадию масочно-перчаточного режима. И теперь во многих регионах (в том числе в Татарстане и Башкортостане) в общественных местах требуется носить на лице специальную повязку. В сегодняшней авторской колонке Горбачева разбирается в «маскарадных» особенностях законодательства и ГОСТов. Эксперт, в частности, объясняет отличия между медицинской маской и средством индивидуальной защиты органов дыхания.

Маски медицинские, защитные и даже карнавальные — в чем идти в магазин?

Президент России Владимир Путин объявил о постепенном выходе из «самоизоляции», и регионы поспешили снять ограничения. На деле ограничения на передвижение действительно начали отменять, но вместо них ввели новые — теперь все (и больные, и здоровые) обязаны носить маски и даже перчатки. Впрочем, некоторые носили маски и ранее, но добровольно и чаще всего при наличии признаков ОРВИ. ВОЗ и вовсе утверждает, что ношение масок для здоровых людей не несет смысла. Однако введение «масочного режима» оставило сердечников, аллергиков и астматиков наедине с проблемами здоровья и к риску получить штраф добавило еще один — отказа от обслуживания в магазинах при отсутствии маски. Законно ли это?

Тряпочка или СИЗОД?

Чтобы разговор был предметным, следует определиться в понятиях. Что именно должны носить граждане в магазинах? Обратимся для примера к Постановлению кабинета министров Республики Татарстан от 10 мая 2020 года №374, в пункте 8 которого говорится о средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Однако всякая ли маска является средством индивидуальной защиты? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к Системе стандартов безопасности труда, а именно к ГОСТ Р 12.4.233-2012 (ЕН 132:1998). Данный документ, введенный в 2013 году, устанавливает термины во избежание их двусмысленной трактовки. ГОСТ определяет средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) как носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Таким образом, далеко не каждая тряпочка на лице подпадает под понятие СИЗОД, носить которое с 12 мая обязывают новые документы.

Внимательный читатель постановления заметит, что в самом документе содержится неопределенность: неясно, подразумевают ли в кабинете министров, что СИЗОД и маска, респиратор — это синонимы? Фото Анастасии Яковлевой / zvzda.ru

Аббревиатура СИЗОД многим неизвестна, куда известнее людям понятие «медицинская маска». Именно их массово скупили в аптеках, а теперь с радостью приобретают в обычных магазинах, когда видят синее изделие на резиночках в продаже. Термин «медицинская маска» закреплен в другом документе, а именно в ГОСТ Р 58396-2019, и определяется как медицинское изделие, закрывающее нос и рот и обеспечивающее барьер для минимизации прямой передачи инфекционных агентов между персоналом и пациентом.

Между понятиями СИЗОД и медицинская маска есть разница. Если первое призвано защитить его носителя, то второе — защитить окружающих. Внимательный читатель постановления заметит, что в самом документе содержится неопределенность: неясно, подразумевают ли в кабинете министров, что СИЗОД и маска, респиратор — это синонимы? Или имеют в виду, что эти понятия разные и применять можно любое из них? Ответа на этот вопрос нет, но, судя по ГОСТам, СИЗОД — это не медицинская маска.

Однако есть и куда более существенная проблема. В магазинах, а часто и аптеках сложно найти не то что СИЗОД, но и медицинские маски. Казалось бы, такая распространенная вещь, ан нет. Что же тогда продают повсюду? На этот вопрос отвечает этикетка на упаковке, которая в большинстве случаев гласит «маска немедицинская, гигиеническая». Такое изделие не несет защитной функции от попадания инфекции в дыхательные пути. То же самое можно сказать о масках, сшитых самостоятельно дома или заказанных через ателье. Таким образом, вероятно, очень многие люди по незнанию нарушают постановление правительства, надевая на лицо некую ткань или даже обматываясь шарфом, искренне считая, что выполнили требования и это и есть СИЗОД.

Защита, которая или накладна, или сомнительна

Допустим, кто-то разберется с терминологией и даже закажет тот самый СИЗОД, средняя цена в интернете на который колеблется на уровне 700 рублей. Но у многих нет возможности обеспечить себя ни СИЗОД, ни маской. Их можно понять, и, более того, государство на их стороне. Правила поведения при введении режима повышенной готовности, установленные Постановлением правительства РФ №417, говорят о том, что граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями) при получении соответствующих указаний должностных лиц.

Однако никакие СИЗ не выдаются в массовом порядке жителям тех регионов, где введен «масочный режим». А тратить регулярно по 700 рублей за одноразовый респиратор ради похода за продуктами для большинства в нынешних экономических условиях, мягко говоря, накладно. К сожалению, использование даже одноразовых гигиенических масок в таких условиях влетает в копеечку — ведь менять их нужно каждые 2 часа.

Согласно части 5 статьи 14.8 Административного кодекса, отказ потребителю в предоставлении товаров либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или его возрастом, влечет наложение административного штрафа. Фото mosreg.ru

Покупка в магазине без маски — реально ли?

Если человек забыл свой СИЗОД дома или у него попросту нет на него денег, значит ли это, что в магазине ему откажут в обслуживании? К удивлению, нет. В данном случае Гражданский кодекс стоит на стороне покупателя и запрещает отдавать предпочтение кому-либо в зависимости от его финансового положения, внешнего вида, социального статуса или наличия маски.

Часть 3 статьи 426 Гражданского кодекса запрещает отказ лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы.

Согласно части 5 статьи 14.8 Административного кодекса, отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или его возрастом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, если до похода в магазин гражданин не успел приобрести СИЗОД, государство ему их не выдало и/или приобрести их самостоятельно у него нет возможности, то он вправе рассчитывать на покупку в магазине. При этом если магазин настаивает на приобретении маски для совершения покупки, то тем самым организация нарушает также Закон о защите прав потребителей, а именно пункт 2 статьи 16, запрещающей обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров.

Возникает парадоксальная ситуация, когда постановление регионального кабмина запрещает вход и нахождение без СИЗ в магазине, но если уж человек туда зашел, то федеральный закон запрещает его не обслужить.

Рекомендуется в случае отказа осуществить видеосъемку такого отказа, сообщив во время записи дату, время, название и местонахождение магазина, имя и должность сотрудника, отказывающего в продаже. Фото Ильи Репина

Что же делать в случае, если покупателю не продают товар в магазине, обусловливая это отсутствием на его лице маски? Эдуард Кобяков, член Ассоциации юристов России, разработал памятку для покупателей, желающих приобрести продукты питания и непродовольственные товары без использования масок и перчаток. В ней он рекомендует в случае отказа осуществить видеосъемку такого отказа, сообщив во время записи дату, время, название и местонахождение магазина, имя и должность сотрудника, отказывающего в продаже. Данные видеосъемки затем следует приложить к жалобе в Роспотребнадзор или в прокуратуру. Также он советует оставить запись в книге жалоб, обязательно указав свои данные и телефон для связи. Фото оставленной записи и самой книги он также советует использовать при обращении в Роспотребнадзор или прокуратуру.

Однако на практике зачастую оказывается достаточным устно заявить о том, что кассир своим отказом нарушает федеральные законы (которыми являются ГК, КОАП РФ и Закон о защите прав потребителей), и позвать управляющего магазином. В таких случаях руководителям приходится решить, хотят ли они получить несколько штрафов за отказ в обслуживании покупателя.

Штраф может получить каждый

В свете данного разговора любопытным фактом стала публикация 20 мая информационного бюллетеня на сайте Роспотребнадзора «О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования». Согласно нему, действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях «масочного режима» гражданам–потребителям в посещении торговых объектов без масок и доступе к товарам с целью их приобретения, не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей. Этой фразой Роспотребнадзор пытается донести, что запрещать вход в магазин вполне законно. Однако это не означает, что будет законным отказ в обслуживании покупателю, уже зашедшему в магазин.

Следует отметить, что юридическую силу имеют только нормативные правовые акты, а информация, изложенная в форме бюллетеня, ими не является. К сожалению, невнимательное их прочтение может ввести в заблуждение владельцев магазинов. На такой же эффект претендуют Методические рекомендации Минпромторга от 11 мая 2020 года, которые сообщают, что организации торговли вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе. Однако в первую очередь выполнять следует федеральные и обычные законы и только потом указы, постановления и даже рекомендации, если они не противоречат законам.

Таким образом, если человек пришел без маски в магазин, ему нельзя отказать в обслуживании. Если же права покупателя нарушаются, он может не только отстаивать их устно, но и вызвать полицию для фиксации правонарушения. В свою очередь магазин также может вызвать сотрудников правопорядка, но только для того, чтобы те составили протокол об отсутствии маски у покупателя. Но пробить товар кассиру придется все равно, иначе он тоже нарушит закон.