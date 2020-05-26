Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд РФ. Он решил оспорить указ президента России Владимира Путина о его отставке.

Иск поступил 20 мая и суд уже назначил рассмотрение заявления на 30 июня, следует из материалов суда.

Напомним, что Путин отправил Игнатьева в отставку в конце января. Глава республики лишился должности в связи с утратой доверия. Этой отставке предшествовали два инцидента: сперва глава республики призвал «мочить» оппозиционно настроенных журналистов. А затем губернатор заставил пожарного прыгать за ключами от нового автомобиля.