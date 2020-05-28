«Казанская Швейцария»: грядущее строительство и забытые памятники древности

Фото: предоставлено Александром Овчинниковым (вал и ров городища Казанка II)

Поднимавшийся вместе с принятием Генплана Казани вопрос появления в Казани моста-дублера «Миллениума» повлек за собой и вопрос сохранения археологического наследия. Кандидат исторических наук Александр Овчинников в колонке для «Реального времени» рассказывает о городище «Казанка II» — сравнительно небольшом по площади памятнике архитектуры неподалеку от улицы Новаторов (в районе предполагаемого строительства моста), который таит в себе артефакты прошлых тысячелетий, а также является одним из краеугольных камней в спорах о возрасте самой Казани.

В последнее время в татарстанских СМИ все чаще появляется информация о планах по строительству нового моста через Казанку. Объект должен стать дублером известного «Миллениума» и связать улицу Сибгата Хакима (или Чистопольскую) с районом находящейся на противоположном берегу реки остановки «Ул. Новаторов» (здесь же, вдоль железной дороги, должна пройти новая автомагистраль). Против предполагаемого строительства высказались экологи, некоторые архитекторы, а также «общественники», создавшие в одной из социальных сетей группу «Защита Казанской Швейцарии». К резонным доводам о необходимости сохранения уникального природного уголка, любимого места отдыха казанцев еще с XIX в., на мой взгляд, следует добавить опасения по поводу неминуемого разрушения ряда археологических памятников. Они располагаются на высоких мысах (называемых местными жителями «Скотские горы») берега Казанки в нескольких сотнях метров от «Новаторов» и, безусловно, относятся к культурному наследию города.

Один из памятников носит название городище «Казанка II» и находится к северо-западу от улицы Новаторов рядом с пользующимся популярностью у горожан родником.

Спутниковый снимок городища «Казанка II» (обозначено стрелкой)

Городище было открыто еще в 1966 году известным казанским археологом А.Х. Халиковым (1929—1994). Согласно исследованиям ученых, первоначально на высоком мысу (сейчас фигурирующем в народной топонимике как «Лысый холм») располагалась неолитическая стоянка (примерно V тыс. до н. э.). Затем, в конце эпохи бронзы и на заре раннего железного века, возникло защищенное валами и рвами поселение, остатки которого сохранились и поныне. «Казанку II» почти тысячелетие населяли предки современных финно-угров — представители племен приказанской археологической культуры (поздний т. н. «маклашеевский» этап, XII—IX вв. до н. э.) и ананьинской культурно-исторической области (IX—III вв. до н. э.). Примерно 600 лет городище было необитаемо, затем в III—IX вв. н. э., то есть в эпоху раннего средневековья, здесь жили предки современных марийцев, оставивших после себя азелинскую археологическую культуру.

Родник у подножия городища «Казанка II»

Относительно недалеко от «Казанки II», на берегу Волги (после появления водохранилища — острове) между Речным портом и ж/д вокзалом, обнаружен разрушенный азелинский могильник. Возможно, он был кладбищем, которое использовалось раннесредневековым населением «Казанки II». Что касается их предшественников (и, возможно, предков) — уже упомянутых «ананьинцев», то они обычно хоронили умерших вдалеке от места смерти. Покойников «сплавляли» по рекам для погребения на крупных племенных кладбищах (таковыми, возможно, были изученные археологами могильники на противоположных берегах Волги в Тетюшском и Спасском районах). В финно-угорской мифологии реки ассоциируются с «дорогами смерти», по которым покойник путешествует в загробный мир. Располагающаяся недалеко от городища река Казанка, возможно, была началом этого пути…

Площадка «Казанки II» имеет длину 115, а ширину 30 метров, ограждена валами длиной 15 м и высотой примерно в полметра. Исследователи обнаружили здесь остатки древних жилищ, керамики, оружия и т. д. (раскопки К.А. Руденко в 2003 г.). В том же году, вместе со своим научным руководителем П.Н. Старостиным, я принимал участие в изучении этого памятника. Среди тогдашних интересных находок можно упомянуть обнаруженный на дне жилища скелетик младенца. Видимо, это была ритуальная жертва или преднамеренное захоронение умершего, который затем становился покровителем дома, кем-то вроде «домового»; по прошествии веков, эта практика могла трансформироваться в зафиксированный этнографами обычай захоронения жертвенных животных в фундаментах строящихся домов.

Вид с площадки городища «Казанка II» (фото А.В. Овчинникова, май 2020 г.)

К юго-востоку от рва «Казанки II» находится селище ананьинского времени (напомню, IX—III вв. до н. э.). Здесь люди жили в мирное время, а в минуту военной опасности скрывались за валами городища (Археологическая карта ТАССР. Предкамье. М.: Издательство «Наука», 1981. С. 40, 41).

Недалеко от остановки «Ул. Новаторов», к северо-западу от больницы железнодорожников, также на высоком мысу между оврагами располагается городище «Казанка I». Его площадка размером 90 x 30 м ограждена с напольной стороны валом и рвом. Памятник был открыт в 1964 г. и, судя по научной литературе, возник и заселялся параллельно «Казанке II», с той лишь разницей, что после азелинцев здесь, возможно, некоторое время проживало древнемарийское население. Исследователями здесь обнаружены остатки древнего жилища, керамика, остатки бронзолитейного производства.

Строительство моста и автострады несет угрозу этим объектам культурного наследия, особенно хорошо сохранившемуся городищу «Казанка II». Тревожным сигналом является молчание местных археологов — они никоим образом публично не отреагировали на планы по возведению масштабных сооружений.

Керамика городища «Казанка I» (В.Н. Марков, Нижнее Прикамье в Ананьинскую эпоху: (об этнокультурных компонентах ананьинской общности). Казань, 2007. С. 84).

Дело в том, что с 2015 года историко-культурная экспертиза при строительстве стала обязательной. На период начала 2020 года археологические работы в Татарстане могут выполнять 15 организаций, причем все они так или иначе связаны с Институтом археологии им. А.Х. Халикова (нередко они учреждаются сотрудниками этого «головного института»). Однако к Институту археологии, в последнее время, накопилось много вопросов. С одной стороны, речь идет о потенциальной возможности (при)остановки строительных работ в случае «если что то древнее найдется» и дальнейшим исполнением роли ученых, борющихся за «сохранение наследия предков», а с другой — о фактической застройке элитными коттеджными поселками значимых для науки археологических объектов, расположенных в живописных уголках природы. Например, таких как селище рядом с Именьковским городищем и включающий могильник с трупосожжениями Рождественский комплекс памятников эпохи средневековья в пригородном Лаишевском районе Татарстана.

В марте этого года на одной из встреч с президентом Татарстана Р.Н. Миннихановым предприниматели прямо пожаловались на чрезвычайно длительную и дорогостоящую процедуру историко-культурной экспертизы (даже капитальный ремонт фундаментов действующих заводов формально требовал внимания археологов, при этом на начало 2020 года цена вопроса, судя по признаниям бизнесменов, варьировала от 200 до 700 тыс. рублей). Даже сам президент назвал (правда, шутя) проведение историко-культурной экспертизы строящихся объектов «бизнесом».

Уместно вспомнить странную историю с археологической экспертизой потенциальных мест под возможное строительство высокоскорстной магистрали (ВСМ) «Казань — Москва». Перед этой экспертизой директор Института археологии А.Г. Ситдиков, а также другой сотрудник этого учреждения Ф.Ш. Хузин, публично «пугали» строителей ВСМ обнаружением древних поселений в насыщенном артефактами районе («Если по пути следования магистрали будут обнаружены древние поселения, это, однозначно, будет весомым аргументом для корректировки проекта»). Однако после проведенных силами более младших коллег исследований было заявлено об отсутствии памятников на пути магистрали. Заинтересовавшиеся этим случаем журналисты отправили в Институт археологии официальный запрос с просьбой подробно рассказать о проведенных работах, но ответной реакции со стороны того же А.Г. Ситдикова, позиционирующего себя защитником археологического наследия, не последовало.

Академик АН РТ Мирфатых Закиев выдвинул фантастическую точку зрения о возрасте Казани в 2700 лет. Фото tatar-congress.org

Более того, после журналистского запроса с официального сайта Института археологии информация о фиксации отсутствия памятников на пути высокоскоростной магистрали таким же «высокоскоростным образом» исчезла… (см. «пустую» страницу на сайте организации).

Опасения добавляет тот факт, что городища «Казанка I» и «Казанка II» оказались в эпицентре борьбы татарстанских гуманитариев, конструирующих мифы о возрасте Казани. Так, академик АН РТ Мирфатых Закиев выдвинул фантастическую точку зрения о возрасте Казани в 2700 лет — примерный возраст находящейся в черте города «Казанки II» (видимо, он пытался привлечь внимание утверждением о том, что «Казань была еще во времена Рима»). Против этой мифологемы публично выступал упоминавшийся Ф.Ш. Хузин. Напомню, именно он и А.Г. Ситдиков являются основными авторами официально утвержденного академического обоснования тысячелетия Казани.

Возражая М.З. Закиеву, Ф.Ш. Хузин констатировал отсутствие преемственности «Казанки I» и «Казанки II» c булгарским временем, когда в регион приходят предки татар («Казань — булгарский город, город предков казанских татар. Городища «Казанка-1», «Казанка-2» не связаны с ними. Они появились, существовали и исчезли, а про городища потом забыли совсем»). Однако Фаяз Шарипович сам забыл упомянуть о зафиксированных в научной литературе находках булгарской керамики на территории селища рядом с «Казанкой II» (Археологическая карта ТАССР. Предкамье. М.: Издательство «Наука», 1981. С. 40, 41). Дело в том, что эти артефакты могут служить для М.З. Закиева одним из «доказательств» его мифологемы. Мирфатых Закиевич уже давно объявил насельников «Казанки I» и «Казанки II» — «ананьинцев» и «азеленцев» — тюрками, жителями мифической Биармии.

Экспертиза строительства нового моста через Казанку и автострады должна проводиться фактически силами Института археологии АН РТ, т. е. подчиненными А.Г. Ситдикова. Фото archtat.ru

Учитывая, что «азеленцы» на «Казанке I» и «Казанке II» доживают до IX в. н. э., а булгары появляются на Кремлевском холме якобы в конце X в. н. э., то линия преемственности «древних поселений Казани» у филолога М.З. Закиева (судя по его публикациям, привыкшего достаточно вольно обращаться с археологическим материалом) вполне может обозначиться (вряд ли его «смутит» лакуна в 600 лет — с III в. до н. э. по III в. н. э.).

Ссылаясь на факт существования «Казанки I» и «Казанки II» Мирфатых Закиев может предложить новый амбициозный проект по удревнению возраста Казани (его суть будет заключаться в идее трансформации якобы тюркских первобытных укрепленных деревень в средневековую булгарскую Казань). Ф.Ш. Хузин, а вместе с ним и А.Г. Ситдиков не могут не осознавать опасности со стороны конкурента, который, между прочим, долгое время был их начальником (директором) еще по Институту языка, литературы и истории имени Г. Ибрагимова АН РТ и, главное, не утратил связей для «пробивания» своих идей. Напомню, что экспертиза строительства нового моста через Казанку и автострады должна проводиться фактически силами Института археологии АН РТ, т. е. подчиненными А.Г. Ситдикова.

Таким образом, к настоящему времени в целях сохранения уникальных археологических памятников назрела необходимость в открытой историко-культурной экспертизе планирующегося в районе «Казанской Швейцарии» строительства или в обнародовании результатов таковых работ, если они уже были проведены.

Фото предоставлено Александром Овчинниковым