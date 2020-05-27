Жириновский рассказал, как решить проблему с экс-главой Чувашии

Жириновский рассказал, как решить проблему с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который подал иск в Верховный суд РФ на президента Владимира Путина из-за своего увольнения.



«Ни один русский губернатор такого не делал, не додумался судиться из-за отставки», — написал лидер ЛДПР в своем телеграм-канале.

Он отметил, что у каждого руководителя региона есть свои недостатки и постепенно их заменяют. Политик напомнил, что «со времен Ельцина только один губернатор остался — Савченко», обижаться на отставку не стоит.

По мнению Жириновского, решить эту проблему поможет избрание только на один срок и для губернатора, и для министра, и для главы государства. Тогда, считает политик, «смена чиновников станет нормальным процессом, который ни у кого не вызывает плохих эмоций».

Также он предложил вообще отказаться от выборов губернаторов. В качестве примера он привел Европу, где нет выборов глав регионов, «это только в США делается, потому что исторически все штаты были независимы», — закончил пост Жириновский.

Отметим, что Верховный суд частично принял иск экс-руководителя Чувашии к главе государства.