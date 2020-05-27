Два неуправляемых алабая из Усад: продолжение истории

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Алабаи на вольном выпасе

Прокуратура Татарстана обнародовала результаты проверки инцидента в селе Усады Лаишевского района, во время которого два алабая убили овчарку.

По итогам проверки в адрес руководителя исполнительного комитета Лаишевского муниципального района Ильдуса Зарипова внесено представление: он должен проконтролировать устранения нарушений законодательства и привлечь виновных должностных лиц МКУ «АТИ Лаишевского муниципального района» к дисциплинарной ответственности.



Напомним, резонансная история случилась 8 апреля. Хозяин двух огромных псов выпустил их погулять по поселку, и те пришли к участку соседа. Там во дворе играла 13-летняя дочка хозяина. Ее бросилась защищать овчарка по кличке Шон, но быстро проиграла — алабаи схватили Шона за морду, вытащили из-под забора на дорогу и начали его в буквальном смысле рвать.

Отец девочки рассказывал, что узнал о ЧП от дочки и сразу бросился домой с работы. Свою собаку он нашел в плачевном состоянии — она ничего не видела, была сильно травмирована, реагировала только на голос. Ветеринары не смогли спасти животное, Шон умер через пару часов.

Проблемы возникли и у самой девочки, на глазах которой погибла ее любимая собака. По словам отца, она замкнулась и боится находиться дома одна. Родителям даже пришлось обратиться за помощью к психологам.

Проблемы с алабаями, со слов отца девочки, длятся не первый месяц: они периодически ходят по улице, то и дело нападают на других собак, однажды уже калечили и Шона.

В возбуждении уголовного дела отказано

О том, как события развивались дальше, сообщает прокуратура РТ:

«В тот же день в отдел полиции поступили обращения двоих местных жителей, потребовавших привлечь к ответственности хозяина собак. Собранные материалы полиция направила в районную административно-техническую инспекцию для принятия решения по подведомственности. Там возбудили административное расследование, однако в течение месяца не выяснили все обстоятельства и не привлекли виновного к ответственности».



Тогда в середине мая в дело вмешалась прокуратура. И только после этого замначальника МКУ «АТИ Лаишевского муниципального района» составил в отношении хозяина алабаев (неоднократно судимого, как рассказывает пресса со слов отца пострадавшей девочки) административный протокол о нарушении порядка выгула собак. Далее дело передали в мировой суд.



При этом «сотрудники отдела МВД России по Лаишевскому району не усмотрели в действиях хозяина алабаев состава уголовно наказуемого деяния, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). 21 мая дознавателем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура даст оценку законности и обоснованности принятого процессуального решения после тщательного изучения материалов проверки».



Оказалось, что бездействие сотрудников АТИ Лаишевского района в отношении хозяина злополучных собак длится уже почти год.

Так, из сообщения прокуратуры РТ следует, что в конце июля 2019 года в инспекцию обращалась местная жительница с жалобой на свободно бегающих по улице алабаев, опасаясь за жизнь и здоровье своих детей. Тогда хозяин собак тоже избежал наказания. Срок давности привлечения к ответственности истек, и в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении него было отказано.

«Виноваты не собаки, а люди»

— Ужасный случай, мне показали видеозапись с мобильного телефона, — рассказал «Реальному времени» руководитель Федерации спортивно-прикладного собаководства Республики Татарстан Олег Пырков. — Самое страшное, что это в памяти ребенка навсегда останется. А виноваты не собаки, а люди. Я не знаю, что там произошло, то ли хозяева собак отпустили одних погулять, то ли те случайно убежали. Но у нас, к сожалению, есть такая нехорошая практика, не следят за собаками нерадивые хозяева.



Пырков вносит ясность относительно породы:



— Такой породы, как алабай, в цивилизованном собаководстве не существует. Это историческое название, которое используется на родине этих собак, в Туркмении. А стандарт породы предусматривает другое название — среднеазиатская овчарка. Это пастушья порода — она выводилась для противостояния волкам. Однако у нас она превратилась в охранную собаку и планово выводилась уже для подчинения человеку и противостояния чужому человеку либо для работы на блокпостах, работы в зоне свободной охраны в замкнутом пространстве, откуда нет выхода на улицу. И до сих пор среднеазиаты работают таким образом в силовых структурах.



Но несмотря на то, что эта очень опасная на вид собака — «гигант с уравновешенным характером», Пырков констатирует, что такой она бывает только при условии правильного разведения и воспитания:



— Допуск к размножению оба родителя получают при условии, что прошли тестирование. Во-первых, должно быть документально подтверждено их происхождение, соответствие стандартам. Во-вторых, они должны успешно пройти тестирование — быть управляемыми, дать себя осмотреть и ощупать чужому человеку — судье в присутствии хозяина, их проверяют на отношение к толпе, через которую собака должна пройти нейтрально, не проявляя ни агрессии, ни желания приласкаться. Но есть еще и серый рынок, где собаки плодятся бесконтрольно. Часто в объявлениях предлагают «алабаев», указывая, что «мама и папа — бойцы». Но собака, которая участвует в боях, в отношении людей нейтральна, она не для охраны предназначена! Это узкопрофильное животное, а их заводят как охранников. Без учета особенностей психики и происхождения, и получается такой вот трагический результат.



А еще, повторил Пырков азбучную истину, собаку надо воспитывать. Даже смышленый щенок от чистопородных родителей с самыми прекрасными задатками, говорит он, не может превратиться в идеального друга и охранника без дрессировки, а в следующем поколении все генетически заложенные в него способности будут полностью утрачены — проверено опытом.



Дарья Пинегина, Инна Серова