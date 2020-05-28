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Банк Ротенбергов планирует открыть филиал в Казани

20:23, 28.05.2020
Банк Ротенбергов планирует открыть филиал в Казани
Фото: smpbank.ru

Банк «Северный морской путь» («СМП Банк») планирует открыть филиал в Казани. Кредитная организация контролируется братьями Ротенбергами.

Этот вопрос совет директоров кредитной организации обсудит завтра, 29 мая, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

Ранее в Казани уже работал операционный офис банка. Но он был закрыт в мае 2017 года.

Бенефициарами банка считаются Борис и Аркадий Ротенберги. По итогам III квартала 2019 года занял 20-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100".

ЭкономикаБанки Татарстан
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