Банк Ротенбергов планирует открыть филиал в Казани

Банк «Северный морской путь» («СМП Банк») планирует открыть филиал в Казани. Кредитная организация контролируется братьями Ротенбергами.

Этот вопрос совет директоров кредитной организации обсудит завтра, 29 мая, следует из сообщения на сервере раскрытия корпоративной информации.

Ранее в Казани уже работал операционный офис банка. Но он был закрыт в мае 2017 года.

Бенефициарами банка считаются Борис и Аркадий Ротенберги. По итогам III квартала 2019 года занял 20-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100".