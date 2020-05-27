Путин одобрил четыре новых меры адресной поддержки безработных

В России 1,9 миллиона безработных

Сегодня Владимир Путин провел совещание о ситуации на рынке труда. Открывая совещание, он подчеркнул, что приоритет государства в экономической деятельности сейчас — сохранение рабочих мест (а значит, и доходов населения). Но последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России тоже растет — сейчас это порядка 1 миллиона 900 тысяч человек.

Путин перечислил уже действующие меры адресной поддержки людей, оставшихся без работы после 1 марта. Это:

дополнительные выплаты для семей, где один или оба родителя потеряли работу: на каждого несовершеннолетнего ребенка им выплачивается по 3 000 рублей;

с 1 июня будет вдвое повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком, которое получают неработающие родители (как правило, это молодые мамы);

упрощение порядка оформления федеральных выплат: все можно оформить дистанционно, а при назначении выплат не учитывается доход безработного, полученный им в предыдущий период;

граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта текущего года, получают пособие по верхней планке — 12 тысяч 130 рублей.

Фото Максима Платонова

Открывая совещание, президент попросил оценить ситуацию с защитой прав тех, кто работают удаленно:



— Сейчас очень многое делается в удаленном режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован, и его обязательно надо использовать, поскольку такой, удаленный, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами. Например, молодыми мамами, людьми с ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в крупных мегаполисах. Да и в целом эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная на «цифре», в значительной степени будет носить распределенный, сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому.

Котяков: 5,6 миллиона человек продолжают трудиться на «удаленке»

Министр труда Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе удаленную и комбинированную занятость. Он сообщил, что около 10% (5,6 млн) человек продолжают сегодня трудиться удаленно, на дому. Некоторые организации и их сотрудники были бы не против продолжить такую работу и после того, как снимут ограничения. Поэтому министр предложил закрепить подобную норму занятости в законодательстве — в первую очередь для защиты прав таких сотрудников. Сейчас они находятся вне поля зрения Трудового кодекса по многим вопросам.



Кроме этого, министр предложил увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице, поддержать индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были прекратить работу.

Антон Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе удаленную и комбинированную занятость. Фото kremlin.ru

Что нового появляется в мерах поддержки рынка труда

На заседании Путин заслушал еще нескольких докладчиков, включая Михаила Мишустина и нескольких губернаторов, и подытожил встречу тем, что одобрил предложения о новых мерах адресной поддержки граждан, оказавшихся сейчас без работы.

— Главное системное условие для стабилизации рынка труда — рост занятости за счет восстановления экономики, перезапуска предприятий, возвращения в нормальный ритм сферы услуг, чтоб люди могли выйти на работу и обеспечить семьи. Но, очевидно, нельзя ждать момента, когда это все само собой наладится. Ситуация на рынке труда своеобразно себя ведет и требует неотложных действий, — сказал президент.

Вот что изменится в ближайшее время:

Сейчас пособие по безработице устанавливается на определенный срок, по истечении которого выплаты заканчиваются. Теперь тем гражданам, которые после 1 марта утрачивают на него право в связи с истечением установленного срока и еще не нашли работу, выплаты продлеваются еще на три месяца (не позднее чем до 1 октября).

Дополнительные выплаты по 3 000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка распространятся не только на родителей, потерявших работу после 1 марта, но и на тех, кто уже был безработным до этого времени.

Фото Ильи Репина

Тем индивидуальным предпринимателям, которые вынуждены были прекратить деятельность после 1 марта, Путин предложил выплачивать по 12 130 рублей на протяжении 3 месяцев.

Граждане, которые не были официально трудоустроены до 1 марта, получают минимальный размер пособия по безработице в размере 1 500 рублей. С 1 мая текущего года (задним числом) минимальное пособие по безработице увеличивается до 4 500 рублей (эта мера продлится до 1 августа).

Отдельно президент поручил подготовить предложения по донастройке трудового законодательства — в части цифровых механизмов и удаленного режима занятости. «Права работников должны быть защищены и в полной мере обеспечены», — заявил Путин.

Людмила Губаева