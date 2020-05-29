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Рустам Минниханов подтвердил, что пойдет на новый президентский срок

11:43, 29.05.2020 1
Рустам Минниханов подтвердил, что пойдет на новый президентский срок
Фото: Официальный Татарстан

Рустам Минниханов намерен пойти на новый президентский срок. Об этом он сегодня рассказал во время встречи с активистами движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Он поблагодарил всех за оказанное доверие, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работы республики. Для меня очень значима его позитивная оценка достижений республики и поддержка моего выдвижения на новый срок. Нам важно сохранить и приумножить позитивные преобразования, ведущиеся в республике. Я готов к любым вызовам. Будем трудиться вместе!» — сказал президент Татарстана на встрече с общественниками.

Ранее Путин заявил, что окажет поддержку Рустаму Минниханову на президентских выборах в сентябре.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:53
    Хорошая новость.
    Президент у нас работящий - а это самое главное.
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