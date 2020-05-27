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Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на бывшего главу Чувашии

14:21, 27.05.2020
Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на бывшего главу Чувашии
Фото: @artbeton

Башкирский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева. Накануне стало известно, что он пытается оспорить решение президента России Владимира Путина о своей отставке в Верховном суде РФ.

Игнатьев изображен в майке и трусах. «Вова, ты не прав», — говорит чиновник.

Сегодня в СМИ сообщили, что Игнатьев лежит в реанимации с двусторонней пневмонией.

Путин отправил Игнатьева в отставку в конце января в связи с утратой доверия. Этой отставке предшествовали два инцидента: сперва глава республики призвал «мочить» оппозиционно настроенных журналистов. А затем губернатор заставил пожарного прыгать за ключами от нового автомобиля.

Ранее Бузыкаев высмеял сериал «Зулейха открывает глаза».

Башкортостан
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