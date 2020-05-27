Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на бывшего главу Чувашии
Башкирский художник Камиль Бузыкаев нарисовал карикатуру на бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева. Накануне стало известно, что он пытается оспорить решение президента России Владимира Путина о своей отставке в Верховном суде РФ.
Игнатьев изображен в майке и трусах. «Вова, ты не прав», — говорит чиновник.
Сегодня в СМИ сообщили, что Игнатьев лежит в реанимации с двусторонней пневмонией.
Путин отправил Игнатьева в отставку в конце января в связи с утратой доверия. Этой отставке предшествовали два инцидента: сперва глава республики призвал «мочить» оппозиционно настроенных журналистов. А затем губернатор заставил пожарного прыгать за ключами от нового автомобиля.
Ранее Бузыкаев высмеял сериал «Зулейха открывает глаза».
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