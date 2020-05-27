В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили, что продавцы должны отвечать покупателям без маски или перчаток
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Трофимова рассказала почему магазины имеют право не обслуживать клиентов без перчаток или маски.
Во время встречи бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева с предпринимателями Сармановского района поступил вопрос: «На основании какого документа мы можем отказать в обслуживании покупателям, которые заходят в магазин без масок и перчаток?».
Трофимова объяснила, что ссылаться можно на постановление кабмина РТ от 19 марта №208, в котором указано, что граждане обязаны использовать средства защиты в магазинах и общественном транспорте, передает пресс-служба Уполномоченного по правам предпринимателей РТ.
Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора добавила, что за неисполнение этого пункта предусмотрена административная ответственность не только для покупателя, но и для магазина.
В аппарате бизнес-омбудсмена РТ подготовили инфографику для предпринимателей по этому вопросу.БизнесРозничная торговля Татарстан
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