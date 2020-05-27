В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили, что продавцы должны отвечать покупателям без маски или перчаток

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Трофимова рассказала почему магазины имеют право не обслуживать клиентов без перчаток или маски.

Во время встречи бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева с предпринимателями Сармановского района поступил вопрос: «На основании какого документа мы можем отказать в обслуживании покупателям, которые заходят в магазин без масок и перчаток?».

Трофимова объяснила, что ссылаться можно на постановление кабмина РТ от 19 марта №208, в котором указано, что граждане обязаны использовать средства защиты в магазинах и общественном транспорте, передает пресс-служба Уполномоченного по правам предпринимателей РТ.

Замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора добавила, что за неисполнение этого пункта предусмотрена административная ответственность не только для покупателя, но и для магазина.

В аппарате бизнес-омбудсмена РТ подготовили инфографику для предпринимателей по этому вопросу.