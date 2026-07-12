В Татарстане изменят правила выдачи субсидий на модульные гостиницы

Максимальный размер субсидии составит 1,5 млн рублей на один номер, но не более 50% от стоимости всего проекта

Фото: Мария Зверева

В Татарстане обновят порядок предоставления субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения в 2025–2027 годах. Соответствующее постановление находится на антикоррупционной экспертизе.

Теперь получить господдержку смогут только проекты, которые одобрила Правительственная комиссия по развитию туризма. При этом модульные гостиницы должны работать не менее 10 лет. Максимальный размер субсидии составит 1,5 млн рублей на один номер, но не более 50% от стоимости всего проекта.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане изменили правила предоставления субсидий для компаний и предпринимателей, которые развивают туристическую инфраструктуру. Средства разрешили использовать для создания объектов инфраструктуры у дорог, в том числе вдоль трассы М-12 «Восток», а также для обустройства территорий для маломобильных граждан.

Наталья Жирнова