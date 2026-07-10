Эксперт Попов назвал самый дешевый вид транспорта для перевозок

Автомобильная транспортировка остается привлекательной для небольших партий грузов и товаров

Каждый транспорт имеет свои недостатки и преимущества, сообщил «Реальному времени» эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

— Например, железнодорожный транспорт, несмотря на общую быстроту движения товарных составов и сокращенное расстояние по логистике, все-таки очень затруднен в логистической части на узлах прибытия и отправления грузов. Однако по соотношению «объем/скорость» ж/д транспорт все равно быстрее автомобильного, так как заменить многотысячетонный состав определенным количеством грузовиков — это практически нереальная задача, — сказал он.

Что касается непосредственно большегрузов, то на фоне роста цен на солярку и ударов беспилотников люди, по мнению Попова, не стремятся «кидаться в эти перевозки». Однако автомобильная транспортировка остается привлекательной для небольших партий грузов и товаров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В свою очередь водный транспорт очень экономичен и является самым дешевым способом перевозки грузов из всех вышеперечисленных. Недостаток доставок по воде — он долгий. Например, грузы, которые по железной дороге можно доставить буквально за 3—5 дней, водным транспортом, даже по реке, будут добираться недели две—три. И тут встает вопрос, что важнее: дешевизна или быстрота, — резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане объем грузооборота «упал» на 9% за год. В целом по России данный показатель снизился на 1,1% за то же время. О том, с чем связано данное падение и какие меры могут улучшить ситуацию для автомобильных грузоперевозок, — в материале «Реального времени».



Никита Егоров