Каждый 10-й работодатель Казани выполняет условия работника, готового уволиться

При этом 5% руководителей увольняет «неудобных» работников

Фото: Динар Фатыхов

Компании стали проявлять большую лояльность к сотрудникам, готовым уволиться, если не будут учтены их требования по зарплате или условиям труда. Каждый десятый работодатель заявил, что сразу выполняет такие требования, а 66% готовы обсуждать компромиссы. Только 5% работодателей увольняют «неудобных» сотрудников, следует из опроса SuperJob.

Угрозы увольнения использовали 27% опрошенных, причем мужчины делают это чаще, чем женщины (32 против 23%). Среди казанцев с доходом от 150 тысяч рублей так поступают 34%, тогда как среди тех, кто зарабатывает меньше, этот показатель составляет 30%.

Из тех, кто прибегнул к угрозе увольнения, 57% достигли желаемого результата, 32% уволились, а 8% остались на прежних условиях. Мужчины чаще остаются недовольными и увольняются (34 против 29% у женщин), но добиваются повышения или улучшения условий реже (51% у мужчин против 64% у женщин).

Ранее сообщалось, что на КАМАЗе начался корпоративный отпуск, его продолжительность сократили.

Никита Егоров