В России продажи горячих напитков у ретейлеров увеличились почти вдвое за год

Средняя стоимость чашки в магазинах составляет около 90–100 рублей

Фото: Михаил Захаров

В 2025 году федеральные ретейлеры реализовали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей. Это означает рост продаж на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном. Основную долю этой категории составляет готовый кофе, на него приходится 94% реализации, пишут «Ведомости» ссылаясь на данные NTech.

Крупнейшие торговые сети подтверждают рост спроса. В «Азбуке вкуса» указывают, что продажи такого рода продукции увеличиваются ежегодно более чем на 20%. В сети X5 отмечают, что в первом полугодии 2026 года продажи горячих напитков выросли на 40% в «Пятерочке» и на 30% в «Перекрестке». Лидерами по популярности остаются капучино, латте, флэт уайт и американо.

В 2026 году наблюдается также тенденция к увеличению объемов потребления: на формат 400 мл теперь приходится почти половина всех продаж. Сети фиксируют рост интереса к матче, цикорию, азиатским чаям и кофе без кофеина.

Рост продаж кофе в ретейле эксперты связывают с более низкими ценами. Средняя стоимость чашки в магазинах составляет около 90–100 рублей, в то время как в кофейнях она достигает примерно 286 рублей. Это создает конкуренцию между торговыми сетями и специализированными заведениями.

Ранее сообщалось, что кофе в Татарстане подорожал до 33% за год.

Никита Егоров