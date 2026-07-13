Экс-дизайнер из BMW Леклерк получил российское гражданство

Он «рисовал облик» моделей X5 и X6

Фото: Динар Фатыхов

Автомобильный дизайнер Пьер Леклерк, уроженец Бельгии, получил гражданство России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Леклерк родился 29 июля 1972 года в Бельгии. Он работал в таких крупных автоконцернах, как BMW, Kia и Citroen. Прославился как автор дизайна экстерьера моделей BMW X5 и X6.

Трудовую деятельность он начал в итальянской дизайнерской компании Zagato, которая в разное время разрабатывала дизайн для автомобилей различных марок, включая Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Aston Martin, Lamborghini и ряда других. Через год работы в итальянской компании продолжил карьеру в компании Ford.

В 2000 году перешел на работу в компанию BMW и переехал в Мюнхен. Через шесть лет после начала работы в компании получил должность шеф-дизайнера подразделения немецкого концерна BMW M. Ушел из компании в 2013 году и возглавил отдел дизайна в китайском автоконцерне Great Wall Motors, проработал в компании 4 года.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил сотруднику филармонии им. Г. Тукая Фердинанду Салахову звание заслуженного артиста России.

Никита Егоров