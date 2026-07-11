Гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил, почему McDonalds не вернется в Россию

Одна из причин — изменение предпочтений российских потребителей

Фото: Максим Платонов

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», скорее всего, не вернется в Россию из-за значительных геополитических изменений и корректировки предпочтений российских потребителей. Таким мнением поделился гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, иностранные компании несколько лет назад стали активно покидать российский рынок. Впоследствии сеть «Вкусно — и точка» смогла завоевать доверие гостей и укрепить позиции бренда.

— По моим ощущениям, сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что мы здесь надолго, — добавил Пароев.

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Никита Егоров