Галиев Артур Ирекович

Общая информация

Родился 15 января 1988 года в Казани.

Образование

2009 г. — окончил Академию государственного и муниципального управления при Президенте РТ по специальности «экономика и бухгалтерский учет».

Трудовая деятельность

2007-2009 гг. — помощник экономиста ООО «Тополь», РТ, г. Казань.

2009-2013 гг. — ведущий консультант, заместитель начальника отдела аренды, реализации государственного имущества и инвестиционных проектов министерства земельных и имущественных отношений РТ.

Январь-май 2014 г. — начальник отдела обеспечения регистрации прав на землю и эффективного использования государственных земель управления земельных ресурсов министерства земельных и имущественных отношений РТ.

2014-2018 гг. — начальник отдела эффективного использования государственных земель управления земельных ресурсов министерства земельных и имущественных отношений РТ.

С 12 марта 2018 г. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.

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