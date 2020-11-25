Галиев Артур Ирекович
Общая информация
Родился 15 января 1988 года в Казани.
Образование
2009 г. — окончил Академию государственного и муниципального управления при Президенте РТ по специальности «экономика и бухгалтерский учет».
Трудовая деятельность
2007-2009 гг. — помощник экономиста ООО «Тополь», РТ, г. Казань.
2009-2013 гг. — ведущий консультант, заместитель начальника отдела аренды, реализации государственного имущества и инвестиционных проектов министерства земельных и имущественных отношений РТ.
Январь-май 2014 г. — начальник отдела обеспечения регистрации прав на землю и эффективного использования государственных земель управления земельных ресурсов министерства земельных и имущественных отношений РТ.
2014-2018 гг. — начальник отдела эффективного использования государственных земель управления земельных ресурсов министерства земельных и имущественных отношений РТ.
С 12 марта 2018 г. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 221-40-01
- Email: artur.galiev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 25.11.2020