СКР в 2026 году выявил задолженности по зарплатам у организаций на 11 млрд рублей

Следственный комитет России с начала года возбудил почти тысячу уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и других обязательных выплат работникам

Фото: Михаил Захаров

Следственный комитет России с начала года возбудил почти тысячу уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и других обязательных выплат работникам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания по расследованию таких преступлений.

По данным СКР, в ходе проверок и расследований был установлен ущерб на сумму около 11 млрд рублей. На стадии следствия сотрудникам уже возместили 10 млрд рублей задолженности.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в центральный аппарат ведомства в этом году поступило почти 2,5 тыс. обращений граждан по вопросам невыплаты зарплат. В суд направили в 1,5 раза больше уголовных дел, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 236 дел были прекращены после полного погашения задолженности перед работниками.

Бастрыкин поручил усилить взаимодействие с трудовыми инспекциями и другими контролирующими органами, а также проводить личные приемы граждан и встречи с трудовыми коллективами.

Среди регионов с наиболее значительными объемами задолженности по зарплате в СКР назвали Кемеровскую и Архангельскую области, Ненецкий автономный округ, Воронежскую, Тверскую и Тюменскую области, Хабаровский край и Еврейскую автономную область.

Наталья Жирнова