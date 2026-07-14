Здравоохранение и IT лидируют по числу сотрудников в МСП

В секторе малого и среднего бизнеса работают 18,5 млн человек

Самый значительный рост занятости за последние пять лет в малом и среднем бизнесе зафиксирован в сферах здравоохранения и информационных технологий. Об этом сообщает «Корпорация МСП».

— Сегодня в малом и среднем бизнесе работают почти 18,5 млн человек. Наемных работников имеют более 2,2 млн компаний — это каждое третье МСП в стране, — рассказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди регионов лидирует Москва — в среднем 10 работников на одно МСП, за пять лет показатель вырос с 9. В Санкт-Петербурге и Калужской области — по 9 человек. Самые низкие показатели — в республиках Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Бурятия, Тыва и Саха.

Ранее сообщалось, что число субъектов МСП в России за год выросло на 222,5 тыс.

Вадим Вахрушев