Суд Татарстана начал процедуру банкротства производителя автокомпонентов из Чистополя

Общая сумма требований к должнику превышает 60 млн рублей

В отношении ООО «Меттэм автомобильные компоненты» из Чистополя была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Суд признал обоснованными требования одного из кредиторов, общая сумма которых превышает 60 млн рублей, согласно информации Арбитражного суда республики.

Судебное разбирательство началось после обращения московского предприятия «Шпаарманн». В январе 2023 года между компаниями был заключен договор на предоставление транспортно-экспедиционных услуг, однако «Меттэм АК» не выполнил свои финансовые обязательства. Арбитражный суд Москвы ранее принял решение о взыскании с компании более 9,2 млн рублей, однако данное решение не было исполнено.

В реестре требований кредиторов на третьем этапе суд учел задолженность перед «Шпаарманн» в размере 7,3 млн рублей основного долга, 425,4 тыс. рублей начисленной неустойки и 302 тыс. рублей налогового сбора. Временным управляющим предприятия назначен Евгений Катцер. Суд также отметил, что общая сумма требований к должнику превышает 60 млн рублей.

Помимо заявления «Шпаарманн», в деле о банкротстве участвуют Федеральная налоговая служба по Татарстану, ООО «ЭФ.ЭС.Макензи» и ООО «Ай-Си Контракт». После начала процедуры наблюдения в арбитраж поступили дополнительные заявления от ООО «А-ТИМ Логистикс» на 3 млн рублей и ООО «Агропласт» почти на 2 млн рублей. Также суд оставил без движения еще два требования — на 22,4 млн рублей от ООО «Темп» и на 217,2 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя Раушана Фахретдинова.

Компания «Меттэм АК», основанная в 2020 году и зарегистрированная в Чистополе, занимается производством электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств, включая компоненты цифровых систем и интеллектуальные решения для управления транспортом.

Ранее сообщалось, что долговая нагрузка российских компаний начала сокращаться.

Никита Егоров