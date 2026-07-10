Количество субъектов МСП в России выросло на 222,5 тыс. за год
За полгода к реестру зафиксировано 78,8 млн обращений
По данным на 10 июля 2026 года, число субъектов МСП увеличилось на 222,5 тыс. или на 3,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
— Доля субъектов МСП от общего количества действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 81,8%. При этом 10 июля 2025 года значение было 81,1%, а 10 июля 2022—2024 годов — 80,8%, — сообщает пресс-служба ФНС.
За первые шесть месяцев 2026 года к данным реестра зафиксировано 78,8 млн обращений. Ранее Татарстан попал в топ-3 регионов России по числу научных предприятий МСП.
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