VK продает RuStore
Развитие платформы будет продолжаться в привычном режиме
VK совершил сделку по продаже магазина приложений RuStore. 100% бизнеса переходят к менеджменту, а покупателем стал генеральный директор разработчика магазина Дмитрий Панкрушев, пишет РБК.
Несмотря на смену владельца, развитие платформы будет продолжаться в привычном режиме.
— RuStore стал центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений. Команда RuStore будет активно внедрять продуктовые обновления, развивать функционал и обеспечивать стабильную работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнеров, — сообщили в VK.
На прошлой неделе Европейский Союз представил новый список санкций против России, в который вошли 11 физических и пять юридических лиц, включая VK и юрлицо, разработчика «Макс».
Это первый случай, когда VK попадает под прямые ограничения Евросоюза, однако с 2022 года генеральный директор компании Владимир Кириенко находится под персональными санкциями со стороны ЕС, США и Великобритании. Россия считает эти санкции незаконными.
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