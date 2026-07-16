VK продает RuStore

Развитие платформы будет продолжаться в привычном режиме

Фото: Динар Фатыхов

VK совершил сделку по продаже магазина приложений RuStore. 100% бизнеса переходят к менеджменту, а покупателем стал генеральный директор разработчика магазина Дмитрий Панкрушев, пишет РБК.

Несмотря на смену владельца, развитие платформы будет продолжаться в привычном режиме.

— RuStore стал центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений. Команда RuStore будет активно внедрять продуктовые обновления, развивать функционал и обеспечивать стабильную работу магазина приложений для пользователей, разработчиков и партнеров, — сообщили в VK.

На прошлой неделе Европейский Союз представил новый список санкций против России, в который вошли 11 физических и пять юридических лиц, включая VK и юрлицо, разработчика «Макс».

Это первый случай, когда VK попадает под прямые ограничения Евросоюза, однако с 2022 года генеральный директор компании Владимир Кириенко находится под персональными санкциями со стороны ЕС, США и Великобритании. Россия считает эти санкции незаконными.

Ранее сообщалось, что Wildberries повысит комиссии для продавцов в связи с подорожанием топлива.

Никита Егоров