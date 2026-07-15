ФАС возбудила дело в отношении группы «Русал»

Компания дважды запрашивала продление срока исполнения требований службы, однако так и не выполнила указания

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о возбуждении дела в отношении группы «Русал» из-за неисполнения предупреждения о необходимости корректировки цен на алюминий, пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве уточнили, что в предупреждении речь шла об исключении из договоров на поставку алюминия пунктов, приводящих к завышению цен для российских потребителей по сравнению с экспортными.

— Группа дважды запрашивала продление срока исполнения требований, однако так и не выполнила указания ФАС, — отметили в службе.

Если нарушения будут подтверждены в процессе антимонопольного разбирательства, «Русал» может столкнуться с оборотным штрафом.

Предупреждение о необходимости пересмотреть условия своих договоров «Русал» получил в марте. ФАС считает, что компания не должна учитывать в российских ценах премию, основанную на европейском индикаторе, поскольку основным рынком экспорта стала Азия. В конце июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Русала» против ФАС.

Ранее ФАС предложила сетям ограничить цены на школьные товары.

Никита Егоров