Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив почти остановилось

Эксперт отмечает, что рост цен на нефть Brent до максимума с 19 июня связан с неопределенностью вокруг прекращения огня

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив практически остановилось на фоне роста напряженности в регионе. Об этом заявил ТАСС глава отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.

По его словам, ситуация с судоходством через один из важнейших морских маршрутов показывает уровень опасений участников рынка сильнее, чем официальные заявления властей США и Ирана.

Леон отметил, что рост цен на нефть Brent до максимума с 19 июня связан с неопределенностью вокруг прекращения огня, которое ранее поддерживал президент США Дональд Трамп.

— Настоящая проверка наступит после 9 июля, когда станет ясно, сохраняется ли у обеих сторон готовность к дипломатическому урегулированию или же конфликт вновь пойдет по пути эскалации, — заявил эксперт.

При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный иранский источник, Иран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с США.

Ранее сообщалось об обстреле в Ормузском проливе катарского танкера Al Rekayyat со сжиженным природным газом и саудовского нефтяного танкера. После этого Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

Наталья Жирнова