«Вкусно — и точка» отказалась от идеи добавлять алкоголь в меню
Компания продолжит развивать формат семейных ресторанов, ориентированных в том числе на посетителей с детьми
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» не планирует добавлять алкогольные напитки в свое меню. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Пароев в интервью ТАСС.
По его словам, алкогольной продукции в заведениях сети не было и не появится в будущем. Компания продолжит развивать формат семейных ресторанов, ориентированных в том числе на посетителей с детьми.
Пароев отметил, что «Вкусно — и точка» при этом продолжает экспериментировать с новыми форматами заведений. В компании тестируют фудтраки, небольшие торговые точки и рестораны с уменьшенной площадью, чтобы определить наиболее востребованные и удобные для масштабирования модели.
При этом американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», скорее всего, не вернется в Россию из-за значительных геополитических изменений и корректировки предпочтений российских потребителей. Таким мнением поделился гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев.
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