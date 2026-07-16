Кофе в организациях быстрого обслуживания Казани подорожал на 18,9% за год

При этом средняя стоимость напитка в столице Татарстана оказалась ниже, чем в Челнах и Зеленодольске

Фото: Мария Зверева

Средняя стоимость кофе в организациях быстрого обслуживания Казани по итогам июня 2026 года составила 93,08 рубля за 200 г. Это на 18,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных Росстата.

При этом в среднем по Татарстану данный напиток подорожал на 9%, до 100,53 рубля за чашку, а по России — на 9,15%, до 118,5 рубля.

Отметим, что, согласно статистике, средняя стоимость чашки кофе в заведениях Зеленодольска оказалась выше, чем в Казани (111,6 рубля в среднем). Также больше, чем в столице Татарстана стоит такой напиток в Челнах (106,3 рубля).

Тем не менее по темпам роста цен на кофе в организациях быстрого обслуживания Казань заняла первое место среди упомянутых городов. Для сравнения: в Зеленодольске данный напиток в заведениях вырос на 1,07% за год, а в Челнах — на 1,9%.

Ранее сообщалось, что в ретейле выросли продажи кофе. Эксперты связывают данную тенденцию с более низкими ценами. Средняя стоимость чашки в магазинах составляет около 90–100 рублей, в то время как в кофейнях она достигает примерно 286 рублей. Это создает конкуренцию между торговыми сетями и специализированными заведениями.

Никита Егоров