«Башспирт» могут продать за 4—5 млрд рублей

Покупатели компании уже посетили заводы предприятия

Фото: Максим Платонов

Крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» намерен выкупить «Башспирт», который принадлежит властям Башкортостана. Сумма сделки может составить 4—5 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

— Продажа актива выглядит логичной из-за усиливающейся конкуренции и сложной ситуации в алкогольной индустрии, — передает «Коммерсантъ» слова своего источника.

По словам одного из собеседников издания, представители «Росспиртпрома» на минувшей неделе посещали заводы «Башспирта». Глава Минземимущества Башкирии Наталья Полянская заявила, что обращение о покупке к ним не поступало.

Ранее сообщалось, что депутат уфимского горсовета Дегтев был арестован по делу о махинациях с «Башспиртом».









Вадим Вахрушев