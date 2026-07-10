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«Башспирт» могут продать за 4—5 млрд рублей

10:21, 10.07.2026

Покупатели компании уже посетили заводы предприятия

«Башспирт» могут продать за 4—5 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» намерен выкупить «Башспирт», который принадлежит властям Башкортостана. Сумма сделки может составить 4—5 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

— Продажа актива выглядит логичной из-за усиливающейся конкуренции и сложной ситуации в алкогольной индустрии, — передает «Коммерсантъ» слова своего источника.

По словам одного из собеседников издания, представители «Росспиртпрома» на минувшей неделе посещали заводы «Башспирта». Глава Минземимущества Башкирии Наталья Полянская заявила, что обращение о покупке к ним не поступало.

Ранее сообщалось, что депутат уфимского горсовета Дегтев был арестован по делу о махинациях с «Башспиртом».




Вадим Вахрушев

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