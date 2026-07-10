Экономист объяснил, почему в России, включая Татарстан, упал объем грузооборота

Среди причин есть не только затруднения на топливном рынке

Фото: Динар Фатыхов

Одна из причин, по которой мог снизиться грузооборот в Татарстане и в России в целом, — затруднения на топливном рынке. Об этом «Реальному времени» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

— Часть времени грузовики вынуждены стоять в очередях на заправках, потому что даже там, где топливо есть, введено нормирование. Причем норма, которая установлена для грузового транспорта, — около 200 литров, где-то даже — 80 литров. Естественно для большегруза такого объема мало, у него баки — на тонну. Как следствие, в простои на заправках водитель ничего не возит, а показатель перевозок уменьшается, — объяснил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также на снижение объемов могли подействовать погодные условия, а именно снежная зима, когда из-за занесенных осадками дорог грузовики просто не могли ехать, допустил Холод.

Третья причина корректировок, по его мнению, могла быть связана с рентабельностью самого автобизнеса.

— Если они (грузовые перевозки, — прим. ред.) были не очень доходные, то, соответственно, у организаторов не было желания тратить деньги на то, чтобы кому-то подарки делать, иными словами, заниматься деятельностью, которая зависит от стоимости грузоперевозок в том числе, — рассказал эксперт.

О том, какой способ перевозки самый дешевый и выгодный, для какой категории посылок большегрузы останутся выгодными и какие меры могут улучшить ситуацию для автомобильных грузоперевозок, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров