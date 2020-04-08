Отчаявшиеся торговцы «Новой Туры» готовятся запустить предпринимательский бунт в Татарстане

Предприниматели ряда непродовольственных рынков республики возмущены отсутствием поддержки и планами поднять арендные ставки на фоне кризиса

Фото: Инна Серова

Как стало известно «Реальному времени», в технополисе «Новая Тура» назревает предпринимательский бунт. Порядка 1 200 торговцев непродовольственными товарами, вынужденных отсиживаться на самоизоляции, возмущены планами владельцев рынка повысить арендную плату. Вторая сторона конфликта — представители оператора комплекса ООО «Барсил» переводят стрелки на собственника «Туры» и утверждают, что и сами почти на грани банкротства. Аналогичная ситуация и в других торговых комплексах Татарстана, чьи арендаторы-предприниматели из Нижнекамска, Казани и Зеленодольска также пожаловались в нашу редакцию. Пострадавшие в пожарах и вынужденные сидеть в самоизоляции торговцы готовы к отчаянным шагам, но надеются, что их услышат в казанском Кремле и протянут руку помощи.



«Для них мы овощи, они нас жалеть не будут»

Непродовольственный мегарынок «Новая Тура» закрылся в конце марта согласно постановлению правительства. При этом арендодатель площадки, по словам предпринимателей, потребовал выплаты арендных платежей за нерабочий апрель, и более того — планирует поднять ставки (сам арендодатель это опроверг, заявив, что отказался от планов по повышению ставок и даже взимания платежей за апрель, но об этом ниже — прим.ред.).

— У каждого предпринимателя есть обеспечительный платеж по 100 тыс. рублей, эти суммы могут сняться с наших расчетных счетов вообще сразу же. Мы понятия не имеем, как поведут себя инвесторы, владельцы — это один американец, другой — из Израиля. Для них мы овощи, они нас жалеть не будут, я это точно знаю, — рассказывает «Реальному времени» местный арендатор, предприниматель Талгат Гимадеев.



Товаров первой необходимости в «Новой Туре» не много, но они есть. В технополис под Казанью приезжают закупаться не только татарстанцы, но и жители Марий Эл, Удмуртии, Кировской области и «почти из всех регионов Поволжья».

— Люди приезжают к нам издалека, из Ульяновской, Самарской областей. Рынок масштабный. Таких в России два, один наш, другой — в Москве. Это многонациональный рынок. У нас работают азербайджанцы, киргизы, таджики, узбеки, китайцы, вьетнамцы — сборная солянка! Все — индивидуальные предприниматели, которые сами на себя работают, и у государства ничего не просят, да еще налоги платят, — возмущается Гимадеев. С требованием запретить арендодателю поднимать арендные ставки он уже обратился на горячие линии для предпринимателей, запущенные в Татарстане.

На данный момент в «Новой Туре» торгуют около 1 200 предпринимателей.



На данный момент в «Новой Туре» торгуют около 1 200 предпринимателей. Фото e-kazan.ru

Бизнес «Новой Туры» просит заморозить арендные платежи и налоги

По словам Гимадеева, арендаторы в лице микробизнеса требуют у властей помочь им урегулировать вопрос по аренде.

— Во-первых, заморозить арендные платежи. Во-вторых, — урегулировать налоговый вопрос по Зеленодольскому району. Сейчас идет отчетный период до 25 апреля, нам надо оплатить налоги за I квартал. Но так как мы все сидим на карантине, у нас просто нет денег на выплату налогов! Нет работы — нет дохода! Даже если государство отсрочит нам какие-то платежи — это тоже будет хорошо, но, в любом случае, неработающий период должен учитываться, мы не должны за него платить! Мы же не отказываемся платить совсем! — не сдерживает эмоций Гимадеев.



Еще один предприниматель, вышедший на связь с нашей редакцией, арендует в «Новой Туре» площади под мелкооптовую торговлю обувью, имеет точки и в других торговых комплексах, где также потребовали полной выплаты арендных взносов.

— Нас в «Новой Туре», например, просят оплатить аренду за апрель уже по повышенной ставке, ее увеличили на 10 процентов. То есть до сих пор мы платили по 4 000 рублей за квадратный метр, теперь же должны платить по 4 400 рублей! Мы так обанкротимся все! — возмущен Марат. — Основная часть наших расходов — как раз составляет арендная плата. И не только в «Новой Туре», в других торговых комплексах похожая ситуация. Кому-то из арендаторов уже пришли письма о повышении аренды также на 10 процентов. Время оплаты аренды у нас наступает в начале месяца, до 10 апреля. Пока, вот в настоящий момент, руководство «Новой Туры» не тревожило нас, так как дата выплаты платежей еще не наступила. Но они и не должны нас тревожить — мы на карантине дома, а сама «Тура» закрыта. Мы просим не только заморозить арендные, но и, если есть возможность, помочь нам с налоговыми платежами.

Планы поднять с 1 апреля плату субарендаторам подтвердил основной арендатор помещений технополиса «Новая Тура» и его оператор — ООО «Барсил». Фото Инны Серовой

«Почему про нас просто забыли?»

Планы поднять с 1 апреля плату субарендаторам газете «Реальное время» подтвердил основной арендатор помещений технополиса «Новая Тура» и его оператор — ООО «Барсил». Именно это ООО сдает потом взятые «оптом» у собственников мегарынка точки в субаренду мелким ипэшникам. По словам руководства фирмы, решение принято с подачи собственника торгового центра — московского ООО «Управляющая копания «Технополис «Новая Тура». Но в результате принятых татарстанскими властями мер по борьбе с коронавирусом компания оказалась на грани банкротства: поступлений от субаренды в нерабочем апреле не ожидается вовсе. По словам гендиректора компании Владимира Горланова, банкротство грозит и арендодателям.

— Собственник «Новой Туры» строил ее на кредиты Сбербанка. И платежи по этим кредитам с закрытием рынка никто не отменял, не приостанавливал. Но деньги взять неоткуда, торговля остановилась. Мы ждем законодательного урегулирования отсрочек. Если банк изменит условия собственнику, он изменит условия нам, а мы — субарендаторам. А пока мы продолжаем принимать на хранение товар, который привозят предприниматели, вынуждены оплачивать работу охраны и коммунальные платежи, но уже оказались на грани разорения — мы срочно ищем возможность получить кредит на выплату зарплаты персоналу, у меня больше ста сотрудников. Мы уже подошли к критической черте, у нас нет финансовой подушки!

«Собственник «Новой Туры» строил ее на кредиты Сбербанка. И платежи по этим кредитам с закрытием рынка никто не отменял, не приостанавливал», — говорит Горланов. Фото new-tura.com

Главная проблема «Новой Туры» состоит в том, что здесь не торгуют продуктами, считает Горланов. Продуктовые рынки открылись, крупный ретейл, который торгует не только продуктами питания, но и непродовольственными товарами, тоже работает. В «Новой Туре» же на сегодняшний день закрыто все, даже кафе, а их здесь работало три, каждое — на 250 посадочных мест. Каждое кафе давало работу до 15—20 сотрудникам — эти люди также оказались в безвыходном положении. Кафе могли бы работать на доставку готовой продукции, но как раз у общепита «Туры» в этом нет коммерческого смысла: возить сюда персонал, а потом доставлять заказы в Казань — невыгодно. От режима самоизоляции в итоге пострадал весь бизнес, который в технополисе сосредоточен — около 2 000 предпринимателей, но ни они, ни сам оператор почему-то не считаются на сегодня пострадавшими, удивляется Горланов: правительство России утвердило реестр отраслей, которым полагается поддержка, но торговля в него не вошла, хотя, полагает Горланов, она несет не меньшие убытки, чем туризм или ресторанный бизнес. Ежедневные убытки ООО «Барсил» Владимир Горланов оценивает в 2,5 млн рублей. Убытки субарендаторов он в цифрах оценить не смог, поскольку все зависит от конкретного товара:

— Те, кто торгует дорогим товаром — одеждой, обувью, за месяц понесут убытков на сотни тысяч рублей, те, у кого товары дешевле, потеряют меньше, но это их деньги — другого дохода у них нет! И все они закредитованы, только размер кредитов разный. И они тоже не считаются потерпевшими от пандемии коронавируса, на помощь государства или послабления от банков рассчитывать не могут.

По его словам, в еще более невыгодном положении оказались мигранты, работавшие продавцами у предпринимателей: их несколько сотен, живут они на съемных квартирах, уехать не могут — границы на замке. А им тоже надо что-то есть, вносить квартплату… Кроме того, в числе пострадавших оказались и предприниматели, которые оптом «затаривались» в Новой Туре, чтобы потом торговать с «автолавок» и в мелких магазинчиках в татарстанских деревнях и селах. Решением проблемы, по мнению Горланова, могли бы стать либо меры поддержки со стороны правительства и банковских структур, либо открытие рынка. На вопрос, как он себе представляет работу в условиях коронавирусной пандемии, собеседник «Реального времени» ответил риторическим вопросом.

— А мы что, без посетителей не проводим здесь дезинфекцию? Ежедневно все дезинфицируем! Просто сейчас налицо половинчатые меры, от которых страдают отдельные виды бизнеса. А должно быть так: либо вообще никто не работает, либо все, кто не работает, должны быть признаны пострадавшими и получить поддержку! — убежден оператор «Новой Туры». — Да, понятно, что звезды так сошлись: никто не ждал подорожания доллара на 20 процентов, падения цен на нефть, введения обязательной маркировки на обувь, одежду… Но надо же понимать, что за последние 5 лет заметно упал средний чек! Малый и средний бизнес и без того едва выживает, а тут еще пандемия. Почему про нас просто забыли? Мы стараемся найти выход, будем решать вопрос с рассрочкой арендной платы для субарендаторов — соответствующие переговоры уже идут. И мы считаем, что поддержку должны получить прежде всего наши арендаторы: будут работать они — будем работать и мы!

Решением проблемы, по мнению Горланова, могли бы стать либо меры поддержки со стороны правительства и банковских структур, либо открытие рынка. Фото new-tura.com

Предприниматели о микробизнесе: «У некоторых нет денег даже на еду!»

Тяжелую ситуацию у предпринимателей, занимающихся оптовой и розничной торговлей в торговых комплексах, рынках и центрах Казани подтвердила Юлия Смайылова, предпринимательница, сама арендующая торговые площади на Вьетнамском рынке — она организовала группу «Бизнес в опасности», в которую уже вошли 500 индивидуальных предпринимателей и самозанятых Татарстана, в том числе арендаторы площадей «Новой Туры». В воскресенье, 5 апреля, предприниматели написали и отправили письмо на имя Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РТ Фарида Абдулганиева, в котором попросили принять «срочные меры», в числе которых назвали единовременные выплаты по вынужденной безработице за период самоизоляции в размере не менее МРОТ, отмену налогов и сборов на полгода, льготные кредиты по нулевой ставке, заморозку арендных платежей.

— Сидим все на иголках. Все ждем. Я сама погорелец ТК «Адмирал» и меня знают в предпринимательском сообществе, мы создали группу «Бизнес в опасности», где люди делятся чаяниями и переживаниями. Нас там уже 500 человек, по 10 человек от каждого торгового комплекса представители в инициативной группе. Мы хотим идти на контакт с правительством, чтобы нас выслушали!

По словам Смайыловой, они представляют собой микробизнес, те, кто, прежде всего, арендует места в торговых комплексах, занимается продажей обуви, одежды и т. д. Есть и самозанятые. Сейчас торговые комплексы закрыты, весь их товар остался там. Впрочем, в настоящий момент ИП нужен не столько товар (учитывая самоизоляцию — он был бы бесполезен), сколько финансовые средства.

— У некоторых наших людей просто нет денег даже на еду! Вы не поверите, но это так! Государство думает, что мы бизнесмены, у нас есть много денег — ничего подобного! Вспомните, сколько раз в Казани торговые комплексы горели, а предприниматели-то одни и те же практически. Никакой подушки безопасности нет у нас финансовой, мы сейчас все в кредитах: и после «Адмирала» в кредитах, и те, кто в «Новой Туре» сгорели — до сих пор в кредитной долговой яме находятся. В нашей группе из 500 человек собрались те, у кого вообще плачевная ситуация, — рассказала предприниматель.

«Нет работы — нет налогов!»



Однако, в отличии от арендаторов «Новой Туры», уверяет Юлия Смайылова, заморозка арендных платежей для большинства арендаторов ТЦ, ТК и рынков Татарстана — вопрос не первостепенной важности — хотя все, в целом, тоже просят их «однозначно заморозить». Первостепенным вопросом казанские предприниматели считают необходимость единовременной выплаты как временным безработным по 19 500 рублей.

— Потому что у нас форс-мажорная ситуация, мы хотим работать — но нам не дают. На что нам жить? Хорошо, мы сидим дома, мы послушные граждане Татарстана. Вы нам тогда выплатите по 19 500 рублей каждому, как всем выплачивают! Просим обеспечить нас деньгами на время самоизоляции! Во-вторых, мы просим отменить налоги на время карантинного периода! Нет работы — нет налогов! Вот потом, когда уже все восстановится, нам нужна еще и отсрочка по налоговым платежам. Нужна отсрочка всем предпринимателям по ипотеке и кредитам.

Сама Смайылова торгует женской обувью на Вьетнамском рынке, администрация которого, уверена она, пойдет навстречу арендаторам, и проблем с выплатой аренды там не будет. Однако в Казани есть и другие торговые комплексы, где бизнесу уже заявили о необходимости аренду оплатить.

— Мы же своим обращением не переворачиваем строй предпринимательства, мы пытаемся помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. Пожалуйста, помогите нам, предпринимателям! Если нам помогут встать на ноги, и у нас более-менее все наладится, то мы в свою очередь поможем гражданам, которые останутся без работы — будем делать им скидки.



Смайылова торгует женской обувью на Вьетнамском рынке, администрация которого, уверена она, пойдет навстречу арендаторам, и проблем с выплатой аренды там не будет. Фото yandex.ru

«Если не помогут, будем рассматривать как политику уничтожения микробизнеса»

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ совместно с Общественной палатой республики в начале этой недели обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой оказать содействие предпринимателям. Авторы составили меморандум с предложениями по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса. В качестве первоочередных мер рекомендуют выделить госдотации на выплату зарплаты и аренды. Также в меморандуме указаны налоговые каникулы по налогу на имущество и налогу с доходов и прибыли предприятий, применяющих УСН. Третьим пунктом предлагается субсидировать беспроцентные кредиты.

Предприниматель, арендатор торговых площадей в Зеленодольске Роза Хайруллина подтвердила нашему изданию, что проблемы «Новой Туры» и казанских ТЦ характерны для бизнеса всего Татарстана. По ее словам, причина в том, что предприниматели, работающие в сфере торгово-закупочной деятельности, особенно микробизнес, не включены в список наиболее пострадавших отраслей. Поэтому сегодня у них нет никаких льгот.

— А ситуация такая: во-первых, вмененный налог, который уплачивается в зависимости от площади, очень большой; во-вторых, аренда просто непосильная. И никто этих обязательств с нас не снимал! Налоги нужно, например, до 23 апреля проплатить. Аренду тоже. Продавцов приходится за свой счет содержать. И еще многие сегодня закредитованы. Еле сводят концы с концами с учетом потери потребительского спроса, карантина. Мы, в принципе, налоги платим за ведение своей деятельности в карантин! И мы просим, чтобы за этот период с нас налоги не брали. Если нам не помогут, мы будем рассматривать это как намеренную политику по уничтожению микробизнеса.

О проблемах с платежами во время простоя говорят и нижнекамские предприниматели. Об этом газете «Реальное время» рассказала Тамара Гудошникова, выступившая от лица всех представителей микробизнеса города: они так же просят решить вопрос по аренде помещения, так как местные владельцы торговых площадей, арендаторам еще и «пени обещают начислить, если своевременно не заплатите».

Далеко не все арендодатели, впрочем, ведут равнодушную к собственным арендаторам политику. Так, 6 апреля ТЦ «Муравейник», упомянутый в коллективном обращении к бизнес-омбудсмену РТ, согласился снизить арендную плату на 50%.

ТЦ «Муравейник» согласился снизить арендную плату на 50%. Фото kazanshops.ru

«#ИПтожечеловек»: предприниматели запустили флэшмоб в «Инстаграме»

Российские предприниматели, желая, чтобы их услышали, запустили флэшмоб в «Инстаграме» под тэгом "#ИПтожечеловек», где представители микробизнеса требуют арендных каникул, выплат в размере МРОТ, отсрочки платежей по кредитам, и пишут «SOS SOS SOS», «Мы тоже платим налоги» или «Мы тоже люди». Автор флэшмоба Татьяна Каримова в своем посте отметила:



«Мы запускаем флешмоб в поддержку граждан нашей страны с требованием к правительству отменить незаконный режим самоизоляции и ввести режим ЧС! Медленно, но верно бизнес в стране загибается. По указу президента зарплаты простым гражданам во время самоизоляции должны платить предприниматели! А кроме этого аренду, налоги и кредиты, которые никто не отменял! У кого-то запасов хватит на 1—2, может 3 месяца, но однажды деньги кончатся, ведь прибыли нет. И после 30 апреля она не появится чудесным образом, покрыв все материальные потери. Меры поддержки, предлагаемые правительством, не рабочие!».

В такой ситуации, как сейчас, бизнесу грозит разорение, считают участвующие во флешмобе, в результате неминуемо пострадает много россиян: «Вы лишитесь рабочих мест, средств к существованию! Будет нечем кормить семью, оплачивать жилье, кредиты. Мы не хотим такого сценария!»

Аренду отсрочили — но не для ИП, работающих в торгово-закупочной отрасли

В начале этой недели стало известно, что правительство России все-таки согласовало механизм отсрочки платежей за аренду государственной, муниципальной и частной недвижимости для отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Как сообщили в Минэкономразвития РФ, отсрочка распространяется на все виды имущества — государственного, муниципального и частного (за исключением жилых помещений), арендуемого компаниями, которые работают в пострадавших от распространения коронавируса отраслях.



Отсрочка будет действовать до 1 октября 2020 года. Во-первых, она действует на срок действия режимов повышенной готовности или ЧС и предоставляется на уплату аренды в полном объеме; после прекращения действия данных режимов — действует отсрочка в объеме 50% аренды (до 1 октября 2020 года). Кроме того, задолженность по аренде уплачивается в течении 2021—2023 годов ежемесячно в равном объеме. Но, опять же, торгово-закупочная деятельность вновь не была включена в число этих пострадавших отраслей. Так, в список наиболее пострадавших отраслей пока входят авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес и общественное питание, организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, деятельность по организации конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению.

