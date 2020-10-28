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Отделение Банка России — Национальный банк по Республике Татарстан

Финансы, Банки

Общая информация

Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан принимает участие в реализации денежно-кредитной политики, развитии финансового рынка и национальной платежной системы, а также обеспечении наличного денежного обращения в регионе.

История Национального Банка Республики Татарстан начинается с 15 июня 1864 года, когда в Казани в здании губернских присутственных мест в Кремле открылось Казанское отделение Государственного банка.

Руководитель — Шарифуллин Марат Дамирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420013, ул. Баумана, 37
  • Телефон: (843) 235-05-00
  • Сайт: https://www.cbr.ru/tatarstan/

Дата последнего обновления: 28.10.2020

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