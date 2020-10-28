Отделение Банка России — Национальный банк по Республике Татарстан
Общая информация
Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан принимает участие в реализации денежно-кредитной политики, развитии финансового рынка и национальной платежной системы, а также обеспечении наличного денежного обращения в регионе.
История Национального Банка Республики Татарстан начинается с 15 июня 1864 года, когда в Казани в здании губернских присутственных мест в Кремле открылось Казанское отделение Государственного банка.
Руководитель — Шарифуллин Марат Дамирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420013, ул. Баумана, 37
- Телефон: (843) 235-05-00
- Сайт: https://www.cbr.ru/tatarstan/
Дата последнего обновления: 28.10.2020