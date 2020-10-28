Отделение Банка России — Национальный банк по Республике Татарстан

Общая информация

Отделение — Национальный банк по Республике Татарстан принимает участие в реализации денежно-кредитной политики, развитии финансового рынка и национальной платежной системы, а также обеспечении наличного денежного обращения в регионе.

История Национального Банка Республики Татарстан начинается с 15 июня 1864 года, когда в Казани в здании губернских присутственных мест в Кремле открылось Казанское отделение Государственного банка.

Руководитель — Шарифуллин Марат Дамирович.

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