Сибгатуллин Рустем Рафкатович
Общая информация
Родился 7 апреля 1970 года в г. Казани.
Образование:
1992 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )
Трудовая деятельность:
В 1992 — 1993 гг. — государственный налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции Советского района г. Казани.
В 1993 — 1994 гг. — старший государственный налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции по г. Казани.
В 1994 — 1997 гг. — ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела валютного регулирования и ценных бумаг Министерства финансов РТ.
В 1997 — 1999 гг. — заместитель главы аппарата администрации Московского района г. Казани.
В 1999 — 2012 гг. — начальник Центра финансового обеспечения МВД по РТ.
В 2012 — 2015 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан — начальник Департамента поддержки предпринимательства.С апреля 2015 г. — первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 524-91-12
- Email: priemnaya.smr@tatar.ru
- Сайт: http://mert.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=64681
Дата последнего обновления: 07.05.2018