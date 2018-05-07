Список персон

Сибгатуллин Рустем Рафкатович

Гос. ведомства
Сибгатуллин Рустем Рафкатович

Общая информация

Родился 7 апреля 1970 года в г. Казани.

Образование:

1992 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )

Трудовая деятельность:

В 1988 — 1989 гг. — служба в Вооруженных Силах СССР.


В 1992 — 1993 гг. — государственный налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции Советского района г. Казани.

В 1993 — 1994 гг. — старший государственный налоговый инспектор в Государственной налоговой инспекции по г. Казани.

В 1994 — 1997 гг. — ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела валютного регулирования и ценных бумаг Министерства финансов РТ.

В 1997 — 1999 гг. — заместитель главы аппарата администрации Московского района г. Казани.

В 1999 — 2012 гг. — начальник Центра финансового обеспечения МВД по РТ.

В 2012 — 2015 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан — начальник Департамента поддержки предпринимательства.С апреля 2015 г. — первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 524-91-12
  • Email: priemnaya.smr@tatar.ru
  • Сайт: http://mert.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=64681

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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