Лернер Герман Янович
Общая информация
Родился 16 мая 1991 года в Казани.
Образование
2013 г. — окончил КФУ по специальности «юриспруденция». Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
2011-2013 гг. — ведущий специалист, помощник директора в ЦЭСИ (центр экономических и социальных исследований) при КМ РТ.
2013-2018 гг. — главный консультант секретариата первого заместителя премьер-министра РТ.
2013-2014 гг. — помощник первого заместителя премьер-министра РТ у Р.Ф.Муратова.
2014-2017 гг. — помощник премьер-министра РТ у А.В.Песошина.
2017-2018 гг. — помощник первого заместителя премьер-министра РТ у Р.К.Нигматуллина.
С 21 мая 2018 г. — заместитель министра промышленности и торговли РТ.
Награды и звания
Награжден благодарностью президента РТ (2020 г.).
Контакты
Дата последнего обновления: 25.11.2020