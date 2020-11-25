Лернер Герман Янович

Общая информация

Родился 16 мая 1991 года в Казани.

Образование

2013 г. — окончил КФУ по специальности «юриспруденция». Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

2011-2013 гг. — ведущий специалист, помощник директора в ЦЭСИ (центр экономических и социальных исследований) при КМ РТ.

2013-2018 гг. — главный консультант секретариата первого заместителя премьер-министра РТ.

2013-2014 гг. — помощник первого заместителя премьер-министра РТ у Р.Ф.Муратова.

2014-2017 гг. — помощник премьер-министра РТ у А.В.Песошина.

2017-2018 гг. — помощник первого заместителя премьер-министра РТ у Р.К.Нигматуллина.

С 21 мая 2018 г. — заместитель министра промышленности и торговли РТ.

Награды и звания

Награжден благодарностью президента РТ (2020 г.).

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