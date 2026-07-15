Бизнес Татарстана сможет посетить B2B-сессию с белорусскими предприятиями

Мероприятие состоится 22 июля с 10:00 до 13:00 по мск

Корпорация МСП совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей организует онлайн-встречу, призванную наладить прямые деловые контакты между российскими малыми и средними предприятиями (МСП) и ведущими игроками нефтехимической отрасли Белоруссии. Мероприятие состоится 22 июля с 10:00 до 13:00 по мск, сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.

— Онлайн-площадка предоставит российским компаниям возможность представить свою продукцию и услуги, а также найти новых заказчиков среди крупных представителей белорусской нефтехимии, входящих в концерн «Белнефтехим». Помимо этого, участники смогут обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества, установить деловые связи и проработать стратегии освоения белорусского рынка, — говорится в сообщении.

Среди белорусских компаний-участниц:

ОАО «Белшина»,

ОАО «Завод горного воска»,

ОАО «Гомельский химический завод»,

ОАО «Гомельтранснефть Дружба»,

ОАО «Гродно Азот»,

ОАО «Лакокраска»,

ОАО «Могилевхимволокно»,

ОАО «Мозырский НПЗ»,

ОАО «Нафтан»,

ОАО «СветлогорскХимволокно»,

ОАО «ПО Белоруснефть»,

ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Для участия в деловом событии, компаниям необходимо пройти регистрацию по ссылке до 21 июля 2026 года. Все детали подключения к онлайн-переговорам будут направлены зарегистрированным участникам по электронной почте. Для тех, кто заинтересован в поставках комплектующих, сырья и материалов, перечень запрашиваемых позиций от белорусских предприятий доступен здесь. Дополнительные вопросы можно задать Корпорации МСП по электронной почте.

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Никита Егоров