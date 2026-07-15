Бизнесмены Казани смогут поучаствовать во Всероссийской премии «Предприниматель года»

Заявки можно подавать до 31 августа

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Российских предпринимателей, владельцев компаний, управляющих директоров и самозанятых приглашают принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года». Заявки можно подавать до 31 августа, сообщили на сайте конкурса.

Премия охватывает 38 номинаций, среди которых с 2026 года добавлены новые: «Беспилотные системы», «СВОй бизнес», «Традиционное ремесло», «Креативная индустрия», «Автобизнес», «СМИ» и «Развитие внутреннего туризма». Подробности о номинациях и условиях участия можно найти на официальном сайте мероприятия.

Оценка участников будет проводиться жюри, состоящим из ведущих представителей российского бизнеса. Критерии оценки включают шесть ключевых индексов: экономический рост, узнаваемость, инновационность, эффективность продаж, социальная ответственность и управленческие компетенции. Это обеспечивает равные возможности для предпринимателей любого масштаба.



Победителей премии пригласят на церемонию награждения в Москве весной 2027 года.

Конкурс поощряет лучшие деловые практики и способствует продвижению региональных брендов и продукции как внутри страны, так и за ее пределами. Премия также оказывает поддержку самозанятым, малому и среднему бизнесу и крупным компаниям.

Организатор премии — «Ассоциация предпринимателей».

Ранее сообщалось, что бизнес Татарстана сможет посетить B2B-сессию с белорусскими предприятиями.

Никита Егоров