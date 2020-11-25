Шарапов Азат Рафикович

Общая информация

Родился 3 сентября 1967 года с. Рыбная Слобода ТАССР.

Образование

1990 г. — окончил Казанский филиал Московского энергетического института по специальности «инженер-промтеплоэнергетик». Владеет английским языком.



Трудовая деятельность

1988-1992 гг. — старший лаборант, техник первой категории, инженер, научный сотрудник кафедры ПТЭ Казанского филиала Московского энергетического института.

1992-1993 гг. — сотрудник внешнеэкономического отдела фонда «Булгар» РТ.

1993-1995 гг. — специалист первой категории, ведущий специалист Государственного комитета РТ по управлению государственным имуществом.

1995-1997 гг. — главный специалист Государственного комитета РТ по приватизации государственного имущества.

1997-1998 гг. — экономический советник первого заместителя главы администрации, г. Казань.

1998-1999 гг. — помощник министра экономики и промышленности РТ.

1999-2005 гг. — руководитель аппарата администрации Вахитовского района, г. Казань.

2006-2010 гг. — председатель комитета экономического развития исполнительного комитета муниципального образования, г. Казань.

2010-2015 гг. — первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ.

2017-2020 гг. — заместитель министра образования и науки РТ.

С сентября 2020 г. — проректор по экономике Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.



Награды и звания

Заслуженный экономист РТ (2010 г.).

Доктор экономических наук.



Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2014 г.), почетным знаком минспорта РФ «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2014 г.), памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2016 г.), благодарностью президента РТ (2017 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).



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